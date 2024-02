Berta Cabré: «La fira Turismarket posa en valor els proveïdors de serveis del territori i l’aposta per la innovació del sector»

Què és Turismarket i a qui va dirigit?

Turismarket és una fira dedicada a professionals de la indústria turística de la província de Tarragona. Va adreçada a tant a professionals que es dediquen al món del turisme com a la restauració, que puguin tenir interès a conèixer novetats de productes i serveis. Un dels objectius claus de la fira és donar a conèixer proveïdors de productes i serveis locals.

La fira, doncs, serà un gran aparador de les empreses locals que donen servei al turisme.

Exacte. La majoria d’expositors són de proximitat, quilòmetre 0. La idea de la fira és facilitar que els professionals de la nostra demarcació trobin solucions a l’abast per a donar resposta a les seves necessitats del dia a dia, però també en aquells processos més innovadors.

Com sorgeix la idea d’organitzar Turismarket?

El que ens ha motivat a organitzar la fira és la importància de la indústria turística a la nostra demarcació. Ha quedat més que demostrat al llarg dels anys que el sector turístic és una indústria molt rellevant i cabdal per l’economia del territori. Amb la importància que té, ens sorprenia que encara no hi hagués cap fira orientada als professionals del sector. I més encara quan moltes vegades ens hem trobat anant a buscar solucions a les nostres demandes fora, en fires internacionals, i ens hem acabat contactant amb proveïdors que són del territori. Així mateix, Turismarket també vol posar en valor l’aposta per la innovació i la transformació del sector turístic, que constantment està invertint en millores i que compta amb uns professionals en constant evolució.

Quins sectors d’activitat tindran presència a la fira?

Tots els sectors que estan relacionats amb el turisme i la restauració. Tindrem solucions innovadores per a la cuina i el servei, però també en elements com la decoració dels establiments hotelers, de càmpings i apartaments, tant pel que fa a mobiliari interior com exterior; elements de millora de la jardineria, per a crear parcs aquàtics i zones de lleure; però també proveïdors de l’àmbit tecnològic, amb innovacions en processos interns de gestió com amb novetats a l’hora de crear canals de comunicació directa amb l’usuari; neteja; maquinària, entre altres.

Com ha estat rebuda aquesta iniciativa per les empreses proveïdores?

Hem tingut una molt bona rebuda. En aquesta primera edició, ens havíem proposat arribar al voltant dels 50 estands, com a màxim 60. Finalment, hem superat els 60 i ja no hem pogut assumir més expositors, perquè no hi havia més espai disponible. Algunes empreses, fins i tot, han quedat fora. Ara esperem que els professionals també coneguin aquesta oportunitat que és Turismarket. El nivell d’inscripcions a la fira està anant a un ritme molt bo i confiem que tothom en algun moment, sigui dilluns o dimarts, i en aquesta franja horària tan àmplia, que va de les 10 del matí a les 8 del vespre, pugui visitar el saló.

Parlava ara dels visitants, la fira està oberta als estudiants i futurs professionals del sector?

Sí. Hem fet un acord amb la URV i la Facultat de Geografia i Turisme trasllada les seves classes el pròxim dilluns i dimarts a la fira. La idea és que els estudiants compaginin la part formativa amb el coneixement més directe que proporciona una fira i que els permetrà apropar-se al món empresarial. A més, els estudiants de l’Escola d’Hostaleria de Cambrils també visitaran la fira. Creiem que és essencial que hi siguin tots perquè ells són el futur i això els facilitarà veure com som un sector en evolució constant.

Turismarket també coincideix amb la 6a edició de la jornada Treballa al Turisme.

Exacte. Hem volgut enllaçar els dos esdeveniments per a donar-los més força. La 6a edició de Treballa al Turisme es farà el dimarts 20, també a firaReus events. Com sempre està dirigida a professionals del sector del turisme i la restauració que estiguin buscant feina. Les empreses participants enguany ofereixen 1.500 vacants per a cobrir. I, curiosament l’any passat, vam tenir 1.500 participants en la jornada. És una gran oportunitat per a tothom. Esperem que els professionals que vagin a la jornada, després visitin Turismarket.

Han programat activitats complementàries a la fira?

Així és. Tindrem les Talks de Turismarket, que seran xerrades de diferents àmbits, showcookings, tastos de productes, explicacions de processos d’innovació, etc. La programació de les Talks es pot consultar al web www.turismarket.com.

La fira tindrà continuïtat l’any vinent?

En el plantejament inicial no vam acabar de determinar si seria anual o bianual. Primer veurem com funciona aquesta primera edició. Hi hem posat molta il·lusió i al darrere hi ha un gran equip que fa mesos que hi treballa molt intensament. Ara ja la tenim a tocar i la sensació és bona i, això ara, és el més important.