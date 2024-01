Tres dels quatre detinguts ahir a Reus pel tiroteig són membres de la mateixa família

Tres dels quatre homes detinguts dimecres a Reus en relació amb un tiroteig al barri de Sant Josep Obrer són membres de la mateixa família. Ho han indicat fonts policials, que han detallat que es tracta de tres homes de 18, 31 i 32 anys, que la policia va detenir a la tarda. Prèviament, els agents van detenir a la via pública un altre home, de 27 anys, poc després dels fets. El tiroteig va tenir lloc pels volts de les deu del matí i estaria relacionat amb una baralla entre veïns de la zona. Després de desplegar un ampli dispositiu policial i fer diverses identificacions, els Mossos van executar entrades i escorcolls en domicilis del barri. La policia va comissar quatre armes llargues, dues curtes, dues defenses elèctriques i una navalla.

A banda, hi ha una cinquena persona investigada per aquests fets. La investigació continua oberta i no es descarten més arrestos.

Els Mossos preveuen reforçar el patrullatge a la zona conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Reus durant els pròxims dies.