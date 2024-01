Quatre detinguts pel tiroteig al barri Sant Josep Obrer de Reus

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per temptativa d’homicidi i tinença d’armes arran del tiroteig que aquest dimecres al matí va succeir al barri Sant Josep Obrer de Reus, segons ha informat el cos policial. A banda, hi ha una cinquena persona que no va ser detinguda però que és investigada pels mateixos delictes. També es van fer tres entrades judicials en domicilis i es van intervenir diverses armes en el marc del mateix operatiu policial. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els Mossos preveuen reforçar el patrullatge a la zona conjuntament amb la Guàrdia Urbana de Reus durant els pròxims dies.

El tiroteig va tenir lloc pels volts de les deu. Després de desplegar un ampli dispositiu policial, es van fer diverses identificacions entre veïns del barri, un dels quals va quedar detingut. Després es va controlar un dels edificis de la zona, on es preveien noves detencions. La investigació ha confirmat que es van disparar diversos trets durant una baralla entre veïns de la zona. No consten persones ferides.