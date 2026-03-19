MOBILITAT
Restablerta la circulació a Rodalies un cop resolta l’avaria de Sant Vicenç de Calders
Es manté de moment el servei d’autobús alternatiu
La circulació ferroviària ha quedat restablerta a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i R17 un cop resolta la incidència en la infraestructura que afectava la senyalització a Sant Vicenç de Calders. Cap a les 15 hores s’ha restablert el servei, després d’unes quatre hores durant les quals s’ha gestionat servei alternatiu per carretera entre els diferents trams tallats.
En el cas de l’R2 Sud, el tall era entre Cunit i Sant Vicenç; a l’R4, estava interromput des del Vendrell; a l’R14, R15, R16 i R17, des de Torredembarra, i a l’R13, entre Roda de Berà i Sant Vicenç. El servei d’autobús alternatiu es manté.
Camp de Tarragona
Redacció ACN