Caos a Rodalies: Una incidència a Sant Vicenç de Calders provoca talls a totes les línies de Tarragona
La incidència afecta a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i R17 i s’està gestionant servei alternatiu per carretera
Una incidència a l’estació en la infraestructura a Sant Vicenç de Calders provoca talls a les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16 i R17, segons ha informat Renfe. Adif ha explicat que la incidència afecta la senyalització. A l’R2 Sud, la circulació està interrompuda entre Cunit i Sant Vicenç.
A l’R4, el tall és entre el Vendrell i Sant Vicenç. La interrupció a l’R14, R15, R16 i R17 és entre Torredembarra i Sant Vicenç, i a l’R13, entre Roda de Berà i Sant Vicenç. Tots els trens inicien i acaben el seu recorregut a l’estació on comença el tall. S’està gestionant servei d’autobús entre els punts afectats.