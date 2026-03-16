Els retards a Rodalies són perquè no s'han adaptat els horaris dels maquinistes, segons Dignitat
Diversos usuaris denuncien la manca d'informació a l'estació de Sant Vicenç i esperes llargues
La Plataforma Dignitat a les Vies assegura que els trens de Rodalies acumulen retards perquè no s'han adaptat els horaris dels maquinistes en la reprogramació del servei ferroviari per les obres al túnel del Garraf. «El problema són els horaris dels torns dels maquinistes, que no s'ha presentat a temps, i com que es va en via única, això fa que les malles anteriors no s'adeqüin a la circulació actual», ha subratllat el membre de la plataforma, Òscar Rovira.
En el primer dia dels treballs, diversos usuaris de l'estació de Sant Vicenç han mostrat el seu malestar per les demores. La Indira és una d'aquestes passatgeres que es dirigeix cap al Vendrell amb l'R4. «Fa més de 40 minuts esperant, no donen informació, és horrible», ha expressat.
Baix Penedès
Resignació entre els usuaris afectats per les obres del túnel del Garraf: «Cada dia és una aventura»
Rovira ha explicat que ha agafat el tren desviat per Vilafranca a primera hora d'aquest dilluns al matí i que ha arribat puntual a l'estació de Sants. «Aquest tren ha anat bé, ha arribat amb zero minuts de retard, per tant, perfecte», ha afirmat. Per contra, la tornada ha estat un tot un periple amb l'R2 Sud. «El primer R2 Sud ha arribat amb una hora de retard i el següent trens s'ha omplert amb molta de gent i m'he hagut d'esperar al pròxim, que ha passat amb deu minuts», ha detallat. Segons Rovira, el problema ha estat que aquest tren ha finalitzat a Cunit perquè «no hi havia espai per a més trens a l'estació de Sant Vicenç».
Llavors, segons el membre de la Plataforma, s'han hagut d'esperar 30 minuts més a Cunit per agafar el següent R2 per desplaçar-se fins a Sant Vicenç. «En total, el trajecte entre Sants i Sant Vicenç ha sigut de tres hores i mitja», ha lamentat. Tot i això, ha valorat positivament el primer trajecte perquè amb el tren desviat per Vilafranca no ha tingut problemes. «Però, ara agafaré l'R4 i no podrà fer el trajecte sencer, sinó que es quedarà a Sant Sadurní, tot i que el regional ha pogut passar sense cap problema; hauré d'agafar un autobús fins a Martorell per seguir el trajecte», ha dit. En canvi, la tornada amb l'R2 Sud ha sigut un «desastre complet i absolut», ha denunciat.
Comparteix queixa, la Indira, que s'ha hagut d'esperar més de 40 minuts al tren per poder anar cap al Vendrell. Ella ha reclamat que hi hagi més informació i que els horaris dels trens estiguin ben adaptats. «Demanem que siguin concrets, si no hi ha trens o han de sortir cada una o dues hores, que siguin exactes» per tal de no fer-los perdre el temps, ha tancat.