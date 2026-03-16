Resignació entre els usuaris afectats per les obres del túnel del Garraf: «Cada dia és una aventura»
Renfe assegura que les primeres hores del Pla Alternatiu de Transport es desenvolupen amb «relativa normalitat»
Resignació, cansament i enuig entre els usuaris dels regionals del sud i de l'R2 Sud afectats per les obres del túnel del Garraf en el primer dia dels treballs i de canvis en el servei ferroviari. En Silverio, del Vendrell, és un dels passatgers que aquest dilluns es trobava a l'estació de Sant Vicenç de Calders per anar a Barcelona a treballar. Ha marxat tres hores abans per poder arribar a la feina a temps i estava a l'expectativa d'agafar el tren o l'autobús: «Cada dia és una aventura, estic molt cansat», ha dit.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha assegurat que les primeres hores del Pla Alternatiu de Transport s'estan desenvolupant amb «relativa normalitat», amb els busos funcionant segons el temps «més o menys previst».
Corredisses dels usuaris per agafar els pròxims trens o els autobusos i informadors de Renfe organitzant l'arribada de passatgers i informant-los dels canvis en el servei per tal que poguessin agafar els autocars habilitats fins al Prat de Llobregat. Aquesta ha estat l'estampa de primera hora d'aquest dilluns a l'estació de Sant Vicenç de Calders en el primer dia de les obres del túnel del Garraf. En Silverio, usuari habitual del servei ferroviari, ha afirmat que li és indiferent agafar la línia R2 Sud o l'autocar per anar fins al Prat. «He de ser a la feina a les deu del matí, marxo tres hores abans per poder arribar-hi, estic cansat, cada dia és una aventura», ha asseverat. Ell assegura que preferiria desplaçar-se en bus, si n'hi hagués de directes.
Lúcia Canal és una jove estudiant del Vendrell que també s'ha de desplaçar fins a Barcelona. Ella ha explicat que l'aplicació de Renfe no funciona massa bé i ha lamentat la poca informació rebuda. En el seu cas, ha optat per pujar a l'autobús i ha lamentat la incertesa que viuen els passatgers ferroviaris, ja que, diu, no sap a l'hora que arribarà. «No sé si la carretera estarà una mica saturada, suposo que sí, m'he aixecat més aviat i arribaré a casa més tard», ha indicat. «Els trens no funcionen, ara menys, és una situació que s'està allargant bastant», ha criticat.
La Mar, de Torredembarra, ha vingut amb més temps de marge per poder aparcar a l'estació i amb l'objectiu de no fer tard a la feina. La passatgera ha explicat que estava informada dels canvis en el servei ferroviari i ha asseverat que ha decidit anar amb tren perquè no li quadren els horaris dels autobusos directes habilitats per minimitzar la problemàtica des d'Altafulla i Torredembarra. «Vaig cap al Prat, si hi arribés bé, cada deu o quinze minuts hauria de passar un tren cap a passeig de Gràcia, sortint a les set des d'aquí, abans de les nou del matí puc ser a Barcelona, que és el que espero», ha manifestat.
En canvi, l'Isaac s'ha mostrat indignat per la situació ferroviària i s'ha queixat dels informadors. «A Barcelona ens hem hagut d'esperar, no ens ajuden, hem vingut asseguts a terra del tren, ens han baixat al mig de Vilafranca i aquí no sap ningú res», ha denunciat aquest usuari. Ell ha assegurat que prefereix utilitzar els autobusos del pla alternatiu perquè el trajecte amb Rodalies s'allarga. «El tren tardarà una hora i mitja o hora quaranta-cinc, jo no vull arribar tard a la feina, he de ser a les nou a Badalona», ha dit.
«Normalitat relativa»
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha subratllat que aquest 16 de març s'inicien unes obres «molt importants» en l'àmbit del corredor sud de Rodalies i Regionals, les quals es prologaran entre tres i quatre mesos. Els treballs executats per ADIF entre les estacions de Sitges i Garraf implica readjustos en el servei. «Aquesta actuació comporta una restricció de la capacitat operativa i una reprogramació de serveis en què s'ha treballat de forma conjunta entre ADIF, Renfe i la Generalitat de Catalunya com a titular del servei», ha recordat Carmona.
Segons el portaveu, prèviament s'ha fet un treball «molt important» en matèria d'informació i de tasques preventives per tal que el servei es dugués a terme amb normalitat. «Les primeres hores d'aquest pla alternatiu s'estan desenvolupant en relativa normalitat, els autobusos estan funcionant en el temps de viatge més o menys previst», ha assegurat. I ha afegit que l'alternativa en bus és la «millor opció de desplaçament pels viatgers que han d'anar fins a Barcelona».
Per la seva banda, la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, ha fet una valoració positiva de les primeres hores de la implementació del Pla Alternatiu de Transport i ha asseverat que estaran amatents de possibles canvis per ajustar millor el servei. «El primer dia sempre hi ha molt marge de millora i, per tant, anirem veient quins són aquests aspectes; totes aquelles coses que es puguin millorar segur que intentarem millorar-les els dies vinents i si pot ser avui mateix», ha afirmat López. Alhora, la directora general de Transports i Mobilitat ha remarcat el reforç del transport per carretera i ha aconsellat utilitzar el servei ferroviari perquè «té moltíssima més capacitat», ha comentat.
El pla alternatiu «d'oficina»
Ben diferent és el posicionament de la Plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, Anna Gómez, ha reiterat que el pla alternatiu és un pla «d'oficina», fet sense tenir en compte els viatgers. «Avui, estem en el procés d'adaptar-lo a l'usuari, és un pas que ens hauríem de saltar perquè ja hauria d'haver estat preparat», ha afirmat. De fet, Gómez s'ha queixat que els horaris no estan ajustats a les necessitats dels passatgers. «Han llençat horaris amb transbords de dos, tres minuts, que són impossibles», ha assegurat.
A més, ha dit que no hi ha hagut prou informació i que des de les estacions es donava instruccions errònies. «Per exemple, he vingut avui des de Tarragona amb un tren amb la megafonia habitual, que et deia que arribaves a Barcelona, mentre que la nova informació estava alta, no se sentia, era quasi infernal», ha lamentat. En paral·lel, s'ha queixat que els informadors enviaven als usuaris als regionals «sense fer cribratge». «Això ens preocupa de cara a saturar les estacions com Vilanova, Sitges, de fet, l'andana de l'R2 Sud està a rebentar i no pot ser», ha lamentat. També ha denunciat que hi ha trens amb retards acumulats.