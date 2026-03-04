SEGURETAT
Els Mossos actuen contra la multireincidència al Baix Penedès: 4 detinguts i més de 600 identificats
Des del 15 de gener fins al passat 28 de febrer s'han fet controls de trànsit, han inspeccionat locals i han intervingut 10 kg de marihuana
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Vendrell, van impulsar entre el 15 de gener i el passat 28 de febrer, el Pla d’Acció Baix Penedès Interior. Els agents es van desplegar a un total d’onze municipis amb el suport d’efectius de l’Àrea Regional de Trànsit i diferents policies locals. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil, també es van afegir en alguna de les actuacions que es van portar a terme durant aquest període.
Amb la voluntat d’incidir especialment contra la multireincidència, aquest dispositiu especial va combinar un ampli ventall de mesures de caràcter preventiu amb d’altres de reactives per incidir sobre els mateixos delinqüents. En aquest sentit, s’ha constatat que la gran majoria no resideixen a la pròpia comarca.
Es van invertir gairebé 400 hores de patrullatge i es van organitzar fins a 133 controls específics de pas. En total, es van identificar 623 persones, de les quals prop d’un centenar comptaven amb antecedents policials, així com 538 vehicles.
D’altra banda, quatre homes d’entre 21 i 42 anys, van ser detinguts per diferents delictes. El primer es va fer el 16 de gener en aturar un vehicle carregat amb 1,8 kg de marihuana en un control a Bellvei. El segon es va produir el 3 de febrer quan un home sense permís de conduir va fugir a gran velocitat d’un altre control que es feia a l’Arboç. Els darrers dos detinguts, del 5 de febrer, es van fer a la Bisbal del Penedès. Es tractava de dos delinqüents amb nombrosos antecedents, especialitzats en furts i que n’havien acabat de cometre un a Llorenç del Penedès. Ambdós tenien ordres de detenció vigents.
El desplegament d’aquest pla policial va permetre a més, intervenir el passat 24 de gener 10,55 kg de marihuana. La substància la transportava un vehicle que els ocupants van abandonar ràpidament a Santa Oliva en trobar-se en un altre d’aquests controls.
Justament en aquest municipi, a banda de recuperar un ciclomotor sostret a l’entitat de la Papiola (Albinyana) es va denunciar penalment un home per conduir sota els efectes de l’alcohol. Aquesta denúncia se sumava a dues més de les mateixes característiques a l’Arboç, on els agents van interceptar un altre conductor que circulava sense haver obtingut mai el permís. Aquestes van ser algunes de les 184 denúncies que en total es van tramitar per infraccions de trànsit durant el desenvolupament del pla policial.
D’altra banda, durant la inspecció de quatre establiments, es van detectar fins a trenta infraccions administratives diferents. Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels mossos, juntament amb policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, i funcionaris de la Inspecció de Treball, van col·laborar-hi.
Els efectius destinats a la lluita contra la multireincidència durant aquest pla especial al Baix Penedès, va incidir també la possessió d’armes blanques a la via pública amb un total de 16 denúncies. Finalment es va concloure amb accions de suport a tècnics especialitzats pel que fa al desmantellament de connexions elèctriques fraudulentes i l’ocupació de dos habitatges.
Els responsables policials al capdavant d’aquest Pla d’Acció Baix Penedès Interior, han valorat la coordinació i predisposició dels agents de tots els cossos que s’hi van implicar. També consideren que durant el període de vigència de l’operatiu, els fets contra el patrimoni es van reduir en gairebé un 16%.