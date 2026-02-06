POLICIAL
Detinguts a la Bisbal després de cometre un furt a Llorenç del Penedés amb persecució policial inclosa
Els Mossos d'Esquadra van arrestar el conductor escàpol i un dels altres dos ocupants. Tots dos tenien ordres de detenció vigents i antecedents policials
Dos homes de 28 i 42 anys han estat detinguts a la Bisbal del Penedès aquest dijous després de cometre un furt d'una bossa de mà en un establiment de Llorenç del Penedès. Els fets van tenir lloc cap a les 13.20 hores, quan va entrar un avís a la sala de comandament per un furt a una dona.
Segons va explicar la víctima a les autoritats els lladres van utilitzar el furt de tipus sembra, llençant unes monedes al terra per despistar-la. Moment en que li van sostreure la bossa de mà amb diners en efectiu, el mòbil, documentació i altres objectes. Simultàniament a l'atenció de la víctima, una altra patrulla va iniciar la recerca dels autors, els quals havien fugit amb un vehicle.
Gràcies a la informació aportada per la víctima i pels testimonis, els agents van localitzar el vehicle dels lladres a la sortida de la Bisbal del Penedès a l'accés a l'AP-2. La patrulla va fer indicacions perquè aturessin el vehicle, però aquest va iniciar una fugida.
Finalment, van aconseguir aturar el vehicle escàpol a l'avinguda Generalitat de la Bisbal. Allí el seu conductor es va negar a identificar-se i va intentar fugir del cotxe, on hi havia dos ocupants més. El conductor de 28 anys, el qual compta amb 9 antecedents policials, va quedar detingut per un presumpte delicte de resistència i desobediència a l'autoritat.
A més, també va quedar arrestat per tenir quatre ordres de detenció vigents per quatre furts de tipus sembra, alguns amb presumpte delicte d'estafa bancària. El primer d'aquests furts es va cometre el 2 de setembre del 2025 en un estacionament d'un comerç a l'avinguda de Barcelona de Cunit. El segon furt el va cometre el passat 11 d'octubre en una zona comercial del carrer Menorca de Sant Jaume del Domenys. Aquí el jove hauria fet ús de les targetes bancàries sostretes.
Els altres dos furts els va cometre els dies 2 i 17 de desembre. El primer a la zona comercial del carrer Claverol de Sant Vincenç dels Horts i el segon, en una zona comercial de Calafell, on també va fer ús de les targetes robades.
Detenció d'un altre dels ocupants del vehicle
A l'interior del vehicle escàpol hi havia dues persones més. A una d'elles, durant l'escorcoll li van localitzar 300 euros, dels quals no va saber demostrar la seva procedència. Al primer detingut també li van localitzar 70 euros en efectiu. Aquesta persona no va quedar detinguda ja que no se li va poder atribuir cap delicte.
El tercer ocupant, per la seva banda, va ser reconegut per la víctima com a presumpte autor del furt a Llorenç, per la qual cosa va ser detingut. A més, comptava amb una ordre vigent de detenció per un furt que va cometre l'11 de novembre de 2025 a la urbanització Jardins d'Imperi dels Pallaresos. En aquest incident, l'arrestat hauria utilitzat les targetes bancàries per fer retirades en efectiu superiors a 5.000 euros.