POLICIAL
Disset detinguts en una macro operació contra el crim organitzat entre Catalunya i Itàlia
Els Mossos d'Esquadra i la Guardia di Finanza de Milà han desarticulat una organització criminal que movia droga entre el Marroc, Catalunya i Milà. Es van fer entrades a Llorenç del Penedès
Els Mossos d'Esquadra i la Guardia di FInanza italiana han desmantellat una organització d'abast internacional dedicada al tràfic d'haixix. L'operatiu es va desenvolupar de manera simultània a Itàlia, Catalunya, Saragossa i Màlaga el 10 de febrer i va culminar amb 17 detinguts, d'entre 20 i 60 anys. Dues de les detencions van tenir lloc a Savona i Milà, i la resta en diferents punts de Catalunya i l'Estat. Als arrestats se'ls atribueixen delictes contra la salut pública per tràfic de drogues i de pertinença a organització criminal. En el conjunt de l'operatiu s'han intervingut més de 500 quilos d'haixix i 10 de marihuana. Les investigacions policials han permès identificar dues xarxes criminals diferenciades però interconnectades.
Un primer entramat tenia estructura establerta a Catalunya i s'encarregava d'importar haixix procedent del Marroc i habilitar centres logístics per emmagatzemar-lo. Un segon grup rebia la droga a Catalunya i coordinava el seu transport cap al nord d'Itàlia, on posteriorment era distribuïda.
El dia de l'operatiu, efectius de la policia italiana es van desplaçar fins a Marbella (Màlaga) per participar en diverses entrades i escorcolls en un dispositiu conjunt amb la DIC dels Mossos i amb la col·laboració de la Policia Nacional. Paral·lelament, efectius dels Mossos es van desplaçar a la localitat aragonesa de Taüst, per dur a terme dues entrades i escorcolls, en aquest cas amb la col·laboració de la Guàrdia Civil.
Es van fer 14 entrades i escorcolls simultanis. A Catalunya, les poblacions afectades estaven concentrades principalment a l'àrea metropolitana, amb escorcolls a Badalona, Sant Adrià de Besòs, Tiana, Mataró, Calella, Montcada i Reixac i Llorenç del Penedès.
El dispositiu va finalitzar amb la intervenció de més de 40 quilos d'haixix, dos vehicles d'alta gamma, dues armes de foc (una real i una altra simulada) i més de 60.000 euros en metàl·lic.
Els Mossos han destacat que la coordinació policial entre els dos països ha estat clau per poder identificar els responsables de cada fase del tràfic, des de la importació de l'haixix fins al seu transport internacional, i per aconseguir una actuació simultània que ha permès desarticular completament l'estructura criminal.
Diverses faccions coordinades
L'entramat de caràcter transnacional establert a Catalunya es dedicava, presumptament, al tràfic de substàncies estupefaents per via terrestre cap a Itàlia i altres països europeus. L'organització hauria gestionat enviaments d'haixix i marihuana procedents del Marroc i destinats al mercat europeu.
La xarxa estaria formada principalment per dues faccions diferenciades però coordinades. La primera, encarregada d'enviar la droga des del Marroc fins a territori espanyol i preparar-la per a la distribució posterior. La segona, responsable d'organitzar l'exportació del producte cap a diversos països, principalment el nord d'Itàlia.
Els Mossos han destacat que aquest tipus d'organitzacions no operen sota una estructura piramidal rígida, sinó que funcionen com una xarxa amb diversos grups interconnectats, cadascun amb un cert grau d'autonomia, però amb dependència funciona entre si. Això els permet garantir un flux constant de droga des del punt d'origen fins al mercat final i mantenir l'activitat encara que algun dels grups falli.
A Catalunya, un grup principal gestionava la recepció i primera distribució, mentre que grups secundaris actuaven com a proveïdors alternatius en cas que els principals no poguessin garantir el subministrament de la droga.
Finalment, estructures compradores ubicades tant a Espanya com a Itàlia, adquiririen la droga per a la seva distribució als mercats finals. Aquest model «en xarxa, flexible i adaptable», permetia que diferents cèl·lules assumissin funcions de manera immediata si algun node es desactivava, assegurant així la continuïtat de l'activitat delictiva.
Intervinguts més de 500 kg d'haixix i 10 de marihuana
Les actuacions policials van començar el 2024 en el marc d'un equip conjunt d'investigació. En el global, s'han intervingut més de 500 quilos d'haixix i 10 de marihuana, amb un valor de mercat estimat de gairebé tres milions d'euros. A més, les indagacions fetes indiquen que l'organització podria haver transportat més de 400 quilos addicionals d'haixix, no intervinguts.
Els cossos policials han donat per desarticulades totes les fases operatives de la xarxa, des de la logística d'entrada de la droga a Catalunya fins a la distribució al centre d'Europa.
A banda de l'equip conjunt policial, es va constituir també un equip conjunt judicial integrat pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona i la Fiscalia Antimàfia de Milà.