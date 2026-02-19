MUNICIPAL
Un jutjat obliga a l'Ajuntament del Vendrell a esclarir la «greu» situació d'una colònia de gats
Un jutjat contenciós de Tarragona estima parcialment el recurs interposat per FAADA i li demana que obri un procés sancionador
El Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha estimat parcialment el recurs interposat per la Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) contra l'Ajuntament del Vendrell i ha declarat contrària a Dret la «inacció» del consistori davant la «greu situació» de la colònia de gats de Sant Magí.
El jutjat obliga l'Ajuntament a obrir un període d'informació prèvia i a esclarir els fets. En la resolució també se'ls exigeix que s'identifiquin els possibles responsables i que en aquest cas s'obri el «corresponent procediment sancionador». A més, els activistes assenyalen que la sentència diu que comunicar-ho a Fiscalia «no eximeix» l'administració d'exercir les seves competències en l'àmbit administratiu.
En comunicat, FAADA explica que el mateix òrgan judicial va imposar mesures cautelars a l'Ajuntament el 2024, en les quals els ordenava adoptar de «manera immediata» actuacions d'esterilització, atenció veterinària, alimentació i una «eventual reubicació dels gats» perquè s'apreciava una «situació de deixadesa de les funcions de la gestió de la colònia».
Segons els animalistes, durant el procediment es va produir una «dràstica disminució» del nombre d'animals, amb «indicis d'enverinament i mortalitat significativa», la qual «no va ser esclarida» pel consistori. «En la resolució de les mesures cautelars ja es va constatar l'absència d'actuacions bàsiques de gestió, com l'esterilització, assistència veterinària i subministraments d'aliments, generant un risc greu per la seva supervivència», exposen des de FAADA.
Els activistes expliquen que l'Ajuntament va traslladar els fets al ministeri públic en el marc del procés judicial davant de la possibilitat que hi hagués una infracció penal. «Tot i això, la sentència assenyala expressament que la mera comunicació a Fiscalia no eximeix l'administració d'exercir les seves competències en l'àmbit administratiu. El jutjat recorda que malgrat que els fets no tinguin caràcter delictiu, això no impedeix l'exigència de responsabilitats administratives».
A més, la resolució subratlla que la gestió de les colònies felines és una competència municipal, conforme a la normativa vigent en matèria de protecció animal. En concret, es basa en la llei 7/2023, de protecció dels drets i benestar dels animals i amb el Decret legislatiu 2/2008 en Catalunya.
L'Ajuntament del Vendrell acatarà la sentència
L'Ajuntament del Vendrell acatarà la sentència del jutjat contenciós administratiu. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat aquest dijous que la problemàtica fa temps que es va resoldre. «Farem el que digui el jutge, la resolució diu per què es va tardar o si es podia fer millor», ha dit. Ha afirmat que el consistori obrirà un expedient informador per tal de determinar les responsabilitats.