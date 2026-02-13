Laboral
Un poble de Tarragona baixa el nivell de català en una oferta de feina per la pressió d’una plataforma
La convocatòria per a dos peons de la brigada municipal ha passat d’exigir un B2 a un nivell bàsic de català
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys ha decidit rebaixar el nivell de català exigit en una de les seves ofertes d’ocupació municipal després de rebre un recurs contenciós-administratiu. La convocatòria, destinada a la contractació de dos peons de la brigada municipal, inicialment requeria un nivell intermedi (B2), però va ser retirada després de la queixa legal presentada per un dels aspirants.
La plataforma Convivència Cívica Catalana va presentar un recurs que va ser admès pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, exercint pressió sobre l’administració local. Davant d’aquesta situació, el consistori va modificar el nivell requerit a bàsic (A2) per evitar un procés judicial llarg.
Reus
L’aerolínia 'low cost’ que connectarà Reus amb París tres vegades per setmana a partir de març
Daniel Cabezas Ramírez
Segons l’alcalde, Magí Pallarès, l’oferta inicial contenia una incorrecció legal en estar dirigida a “personal d’ofici”, que no permetia exigir més que un nivell bàsic de català. “Volíem rectificar el procediment, perquè el nivell sol·licitat no corresponia amb les funcions de la feina”, va explicar.
Els aspirants que ja s’havien presentat ara poden tornar a optar a l’oferta amb els requisits corregits. “No demanàvem gens extraordinari, era un treball bàsic”, va assenyalar l’alcalde, destacant que la mesura busca ajustar la convocatòria a la legalitat.
Priorat
El poble de Tarragona que poca gent coneix, però on es menja de meravella
Rubén Pizarro
La plataforma Convivència Cívica Catalana va esmentar altres casos similars a Catalunya, denunciant l’“alta exigència del nivell de català” en processos de contractació, entre ells convocatòries a Vic i altres localitats, on també es va qüestionar l’obligatorietat del català en certs treballs considerats bàsics.
Finalment, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va tancar el cas després de la pressió exercida per la plataforma, deixant sense efecte la convocatòria inicial i adaptant els requisits lingüístics a les funcions de la feina. Segons el consistori, la mesura garanteix tant la legalitat com la igualtat d’accés a l’oferta d’ocupació.