SOCIETAT
Territori pretén implantar 515 MW d'energia solar fotovoltaica i 155 d'eòlica al Baix Penedès
Prop de 230 MW fotovoltaics s'ubicaria en edificis i 238 en espais no artificialitzats
El Departament de Territori, preveu implantar 515,5 MW d’energia solar fotovoltaica i 155,6 MW d’eòlica en l’horitzó de l’any 2050 al territori dels catorze municipis de la comarca del Baix Penedès. En la presentació del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) als representants dels ajuntaments, els responsables de l'ICAEN van detallar que 229,5 MW serà en edificis, 47,9 MW en espais artificialitzats (com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple), i 238,1 MW en espais no artificialitzats.
La potència ja instal·lada i l’autoritzada o en tramitació que finalment s’acabi executant, que en l’actualitat ascendeix a 45,72 MW, ja comptarà per a aquest objectiu.
Segons l'ICAEN, l’ocupació de sòl no artificialitzat per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a un total de 380 hectàrees, un 1,3% del total de la seva superfície. En l’àmbit eòlic, la comarca acollirà 155,6 MW.