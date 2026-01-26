POLÍTICA
L'estat fulmina el director de Rodalies i el responsable de manteniment d'Adif
El Govern havia exigit «de manera immediata» l'assumpció de responsabilitats
El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i del director general d'explotació i manteniment d'Adif han estat destituïts arran de la crisi de Rodalies. Així ho ha demanat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, als directors de Renfe i Adif, segons ha confirmat en una entrevista al 24h de RTVE.
La decisió arriba després que el Govern hagi exigit "de manera immediata" que Renfe i Adif "assumeixin responsabilitats". De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”.