MOBILITAT
Trens aturats i sense conductors a Sant Vicenç de Calders en una nova jornada sense servei
Els passatgers fan servir el servei alternatiu per carretera en el tram afectat per l'accident de dimarts a Gelida
L'estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders es desperta aquest dijous amb els trens aturats a les vies i sense conductors, en una nova jornada sense servei a la xarxa ferroviària catalana.
El Govern va anunciar que el servei es reprendria progressivament aquest dijous al matí després que estigués aturat aquest dimecres per motius de seguretat després dels efectes del temporal i l'accident a l'R4 a Gelida. Aquest dijous al matí, però el servei no s'ha pogut iniciar. Fonts de Renfe han atribuït el retard a «causes operatives».