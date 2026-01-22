Diari Més
última hora

Tres ferits lleus en xocar un tren contra una grua a Cartagena

SUCCESSOS

Un ferit en un incendi d'una casa unifamiliar al Vendrell

Els fets han passat a les 06.48 hores al barri de la Franquesa

L'incendi s'ha produït al carrer Schubert del Vendrell.

L'incendi s'ha produït al carrer Schubert del Vendrell.Google Maps

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Una persona ha resultat ferida lleu durant un incendi en una casa unifamiliar al Vendrell. Els fets han passat a les 06.48 hores en un domicili del carrer Schubert del barri la Franquesa i els Bombers han mobilitzat tres unitats terrestres.

Un cop allí, els bombers han comprovat que el foc es trobava localitzat al menjador, el qual ha cremat completament. L'habitatge ha quedat afectat pel fum i els bombers han procedit a la seva ventilació. 

Com a conseqüència del foc, una persona ha resultat ferida lleu per inhalació de fum i ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a un centre hospitalari. Com l'habitatge estava aïllat no hi ha hagut més afectacions.

tracking