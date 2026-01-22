SUCCESSOS
Un ferit en un incendi d'una casa unifamiliar al Vendrell
Els fets han passat a les 06.48 hores al barri de la Franquesa
Una persona ha resultat ferida lleu durant un incendi en una casa unifamiliar al Vendrell. Els fets han passat a les 06.48 hores en un domicili del carrer Schubert del barri la Franquesa i els Bombers han mobilitzat tres unitats terrestres.
Un cop allí, els bombers han comprovat que el foc es trobava localitzat al menjador, el qual ha cremat completament. L'habitatge ha quedat afectat pel fum i els bombers han procedit a la seva ventilació.
Com a conseqüència del foc, una persona ha resultat ferida lleu per inhalació de fum i ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) fins a un centre hospitalari. Com l'habitatge estava aïllat no hi ha hagut més afectacions.