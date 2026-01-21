SOCIETAT
Perdonen un deute de 233.682 euros a dos veïns del Baix Penedès
La Llei de la Segona Oportunitat els ha permès començar de nou sense deutes
Dos veïns del Baix Penedès han aconseguit cancel·lar un deute de 233.682 euros gràcies a la Llei de Segona Oportunitat. El primer dels casos fa referència a un veí de Cunit que tenia un deute de 64.291 euros. El seu estat d'insolvència es va originar perquè, durant molts anys, va haver de cuidar a la seva sogra.
Pel fet que ni els serveis socials de la seva ciutat ni els de la Generalitat de Catalunya li van reconèixer cap dret a la seva sogra per a disposar d'assistència mèdica a domicili ni subvenció social, es va veure en la necessitat de sol·licitar finançament extern. A més, a causa d'una discapacitat, la seva dona no podia treballar, amb la qual cosa el seu era l'únic ingrés que entrava a casa.
Va arribar un moment en el qual va haver de contractar dues persones especialitzades en la cura de persones amb demència senil perquè poguessin assistir a la seva sogra ja que la seva salut va empitjorar. Això suposava uns costos elevats que va haver de pagar la part deutora. Va necessitar recórrer a crèdits ràpids que proporcionaven immediatesa en la possessió i disposició de liquiditat. Aquesta situació es va prolongar durant més de deu anys.
Quan la part deutora es va jubilar, els seus ingressos es van reduir i no aconseguia fer front totes les despeses d'alimentació, subministraments, transport a l'hospital i la medicació especialitzada i concreta. Va tornar a acudir a finançament extern, fins que ja no va haver-hi més remei que acollir-se al mecanisme de cancel·lació de deutes.
L'altre cas fa referència a un veí del Vendrell que tenia un import pendent de pagament de 169.391 euros. L'home va necessitar finançament per a cobrir les despeses d'inversió en un negoci de transport. Posteriorment va adquirir un préstec per a continuar creixent. L'exdona del deutor va passar a ser administradora d'aquesta empresa i va adquirir una pòlissa que va avalar el deutor. Un temps després, l'exdona va tancar l'empresa i li va anul·lar l'accés als comptes. Per tot l'exposat, el concursat es va trobar en una clara situació de sobreendeutament.
Gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat han aconseguit el perdó dels seus deutes.