Diari Més
última hora

Tot el que se sap fins ara de l’accident de trens d’Adamuz

PEATGES

Cunit demana que el tram de la C-32 entre el Vendrell i Sitges sigui gratis els dies festius

L'alcalde considera que seria «un pas important cap a una mobilitat més justa i accessible per a tothom»

Imatge d'un peatge del Baix Penedès.

Imatge d'un peatge del Baix Penedès.

Publicat per
EfeAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que el tram de l'autopista C-32 entre el Vendrell (Baix Penedès) i Sitges (Garraf) sigui gratuït en dies festius.

L'alcalde, Jaume Casañas, manifesta que aquest tram «no només serveix per a la mobilitat dels treballadors, sinó també per a la connexió entre municipis i per a l'accessibilitat a serveis essencials. A més, treu trànsit de pas dels nuclis urbans de Calafell, Cunit i Cubelles».

L'Ajuntament de Cunit ha demanat formalment a la Generalitat que implementi aquesta proposta perquè considera que podria tenir un impacte positiu en la qualitat de vida de la ciutadania.

«Fer gratuït el tram entre el Vendrell i Sitges en dies festius seria un pas important cap a una mobilitat més justa i accessible per a tothom», assenyala Casañas.

Actualment, el tram del Vendrell fins al ramal de Cubelles està bonificat al 100 % tots els dies de la setmana.

tracking