PEATGES
Cunit demana que el tram de la C-32 entre el Vendrell i Sitges sigui gratis els dies festius
L'alcalde considera que seria «un pas important cap a una mobilitat més justa i accessible per a tothom»
L'Ajuntament de Cunit (Baix Penedès) ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya que el tram de l'autopista C-32 entre el Vendrell (Baix Penedès) i Sitges (Garraf) sigui gratuït en dies festius.
L'alcalde, Jaume Casañas, manifesta que aquest tram «no només serveix per a la mobilitat dels treballadors, sinó també per a la connexió entre municipis i per a l'accessibilitat a serveis essencials. A més, treu trànsit de pas dels nuclis urbans de Calafell, Cunit i Cubelles».
L'Ajuntament de Cunit ha demanat formalment a la Generalitat que implementi aquesta proposta perquè considera que podria tenir un impacte positiu en la qualitat de vida de la ciutadania.
«Fer gratuït el tram entre el Vendrell i Sitges en dies festius seria un pas important cap a una mobilitat més justa i accessible per a tothom», assenyala Casañas.
Actualment, el tram del Vendrell fins al ramal de Cubelles està bonificat al 100 % tots els dies de la setmana.