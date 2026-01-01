LOTERIES
L’Extra de Nadal de l’ONCE deixa 400.000 euros al Vendrell
La capital del Baix Penedès va repartir ahir el primer premi de la Grossa de Cap d'Any i un quart premi
L’Extra de Nadal de l’ONCE ha deixat milers d'euros a Molins de Rei, Santa Coloma de Gramenet, El Vendrell i Vilassar de Mar amb el número 66.287. El sorteig s'ha celebrat aquest matí i ha repartit un total de 5.200.000 euros a Catalunya.
El primer premi està agraciat amb 400.000 euros el bitllet. El segon premi (40.000 euros al bitllet) ha estat per al número 61688 y el tercer, premiat amb 20.000 euros al bitllet ha caigut al número 76735.
També hi ha premis addicionals de 100 euros al billet per als números:
92900, 69489, 18094, 34530, 73258, 67053, 93285, 76223, 12628, 67866, 32990, 17180, 79685, 08051, 77550, 62866, 71152, 76157, 01898, 86798, 48395, 10146, 24617, 30423, 85094, 26396, 71615, 74845, 83666, 87733, 80728, 61715, 96214, 98991, 97546, 52383, 02047, 51554, 89016, 41415, 10371, 52632, 92495, 27717, 75268, 18316, 38115, 45179, 10101, 68515, 75386, 55949, 82930, 28154, 84627, 09521, 87635, 41419, 48964, 99427, 59042, 95658, 19722, 86610, 45846, 65888, 35927, 58185, 09711, 67600, 81818, 98672, 65467, 06407, 23917, 91535, 83129, 02470, 68396, 14728, 14247, 00616, 20431, 41003, 75403, 62266, 03976, 46544, 86201, 32985, 61039, 62911, 37576, 12250, 23499, 68549, 18441, 62455, 09891, 25711, 64951, 86112, 19729, 51190, 31444, 41813, 89832, 72909, 90708, 21650, 93707, 60691, 85736, 32462, 21093, 80268, 67082, 00944, 22142, 51753, 50229, 39851, 42109, 62242, 83405, 99330, 53889, 69650, 77955, 66850, 46641, 32137, 88547, 65790, 62283, 76990, 52906, 01966, 57114, 52402, 24544, 01586, 04373, 07042, 77329, 44175, 91973, 21731 i 74225.
Yolanda Díaz ha estat la venedora que ha repartit 400.000 euros del primer premi al Vendrell. Ho ha fet des del seu punt de venda situat a la Baixada Sant Miquel, 2 on ha venut un sol cupó. La capital del Baix Penedès va repartir ahir el primer premi de la Grossa de Cap d'Any i un quart premi.
Francisco Javier Gámez, venedor dels jocs responsables de l’Organització a Santa Coloma de Gramenet ha estat el primer encarregat en repartir il·lusions. Ho ha fet des del seu quiosc ubicat al Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 129. Ha venut un cupó del primer premi premiat amb 400.000.
A Vilassar de Mar també han estat agraciats amb la fortuna del primer premi. Maria Carmen Munné, agent venedora de la loteria social, responsable i segura de l’Organització, és qui ha portat la sort a la localitat venent un cupó premiat amb 400.000 euros des del seu quiosc ubicat al Carrer Carles III, 34. L'any 2019 també va ser l’encarregada de vendre el cupó premiat de l’Extra del Dia del Pare.
Per últim, el gruix de l’Extra de Nadal de l’ONCE a Catalunya s’ha repartit a Molins de Rei, on s’han venut 10 cupons premiats amb 400.000, 4.000.000 d’euros en total, en un establiment col·laborador.
El Sorteig de l’Extra de Nadal de l’ONCE ha repartit més de 25,2 milions d’euros en total.