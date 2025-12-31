LOTERIES
La Grossa de Cap d'Any reparteix més de 7 milions d'euros al Vendrell
Roser Sabater, propietària prejubilada: «L'altre dia vaig dir, de broma, que em jubilaria el dia que donés la Grossa»
Els propietaris de l'Estanc número 3 del Vendrell, situat al carrer del Cafè 7, han repartit més de 7 milions d'euros amb el primer premi de la Grossa de Cap d'Any, que s'ha venut a gent del municipi.
Rosa Sabater i Marc Latoure, mare i fill, han celebrat haver repartit fortuna amb el 01379, «un número que no compra tothom». «Perquè té un zero al davant, i és un dels que normalment no agafaries, però de vegades toquen aquests números que no estem habituats a comprar», ha explicat Latoure. La Rosa fa 40 anys que està al capdavant de l'establiment i només havia repartit petits premis. «Estic prejubilada, però encara treballo una mica i l'altre dia, de broma, vaig dir 'Em jubilaré el dia que doni la Grossa'», ha explicat.
Els dos han explicat que els 7 milions d'euros en premis que han venut al seu establiment es repartiran entre veïns de la capital del Baix Penedès, «gent sobretot treballadora, que es lleva molt d'hora al matí». «Suposo que haurà tocat a persones que ho necessitaven. Estem molt contents, perquè aquí al Vendrell mai toca res», ha dit Latoure.
En Marc fa cinc anys que regenta l'Estanc número 3 del Vendrell juntament amb la seva mare, que hi treballa des de fa més de 40 anys i està a punt de jubilar-se. Venen la Grossa des que es va crear el sorteig, ara fa 11 anys. «Ja tocava donar un premi gran», ha afegit Latoure. Del número 01379, primer premi de la Grossa de Cap d'Any, n'havien venut tota una sèrie, malgrat que aquestes xifres petites no es compren tant, habitualment.