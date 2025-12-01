Successos
Un ferit crític en un incendi en un restaurant del Vendrell diumenge a la tarda
El SEM va atendre també una dona, que va ser donada d'alta in situ
Un home va resultar ferit crític en un incendi en un restaurant del Vendrell aquest diumenge a la tarda, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El telèfon d'emergències 112 va rebre un avís a les 17.15 hores per un foc en un restaurant ubicat en una nau del polígon industrial la Cometa. Els Bombers de la Generalitat hi van treballar amb set dotacions per extingir les flames, revisar els punts calents i ventilar la nau.
Baix Penedès
Marta Omella
Per la seva banda, el SEM va atendre dues persones: una dona donada d'alta al mateix lloc i l'home ferit crític, que va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. El SEM va activar quatre ambulàncies.