Successos
Set dotacions dels Bombers treballen en l'extinció d'un incendi en un restaurant del Vendrell
L'establiment afectat està ubicat al Polígon Industrial La Cometa
Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d’un incendi declarat aquest diumenge a la tarda en un restaurant del Polígon Industrial La Cometa, al Vendrell.
L’avís de l’emergència l'han rebut a les 17.15 hores a través del telèfon d'emergències 112, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb set dotacions.
El foc ha quedat confinat a l’interior d’una nau d’uns 20 x 20 metres que acull l’establiment.
Així, els Bombers han emplaçat els vehicles i material de forma estratègica per evitar que l’incendi es propagui als negocis adjacents del polígon, on hi ha diverses naus industrials.