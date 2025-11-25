Comerç
Obre un nou supermercat d’aliments ecològics a Calafell: tindrà 300 m² i pàrquing gratuït
La nova botiga, que crearà vuit llocs de treball, disposarà de productes 100% ecològics i de proximitat
Calafell suma una nova proposta per als amants de l’alimentació saludable amb l’obertura d’un supermercat Veritas, una cadena dedicada als productes 100% ecològics. La inauguració tindrà lloc aquest dijous, 27 de novembre, a la zona comercial del Mas Mel, i suposarà la vuitena obertura de la cadena aquest 2025.
El nou establiment destaca per la seva aposta pel producte de proximitat i la sostenibilitat. Part de les fruites i verdures que es vendran diàriament procedeixen de productors locals de Vilafranca del Penedès i del Baix Llobregat, garantint aliments conreats sense pesticides ni adobs químics.
Tots els articles disposen de certificació ecològica, i la marca ofereix més de 550 referències pròpies. A més del seu compromís amb el medi ambient, Veritas també impulsa l’ocupació local amb la creació de vuit nous llocs de treball, ocupats per veïns de Calafell i municipis pròxims.
La botiga compta amb més de 300 metres quadrats de superfície i aparcament exterior gratuït compartit. Amb aquest nou punt de venda, Veritas arriba ja a les quatre botigues a la província de Tarragona, juntament amb les d’Altafulla, Reus i la capital.