Salut
El Govern destina 45 milions d'euros fins al 2030 per a l'ampliació de l'Hospital del Vendrell
Les obres permetran ampliar les urgències, l'àrea quirúrgica, les consultes externes i la planta d'hospitalització
El Govern ha autoritzat el Departament de Salut a concedir una subvenció directa de 45 milions d'euros a la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona per a l'ampliació i reforma de l'Hospital del Vendrell. Les obres es faran per fases fins a l'any 2030 i permetran dotar el centre de 13.000 metres quadrats addicionals per reforçar les àrees de més impacte assistencial. En total es faran 19 nous despatxos per a consultes externes, 19 boxs i dues consultes de triatge a urgències, quatre places d'hospital de dia, 40 llits d'hospitalització, 36 llits d'atenció intermèdia, dos llits per a la unitat de semicrítics, dos quiròfans polivalents, dos quiròfans de cirurgia ambulatòria i dues sales i 20 boxs també per a l'àrea quirúrgica.
A més de l'ampliació, el projecte inclou la reforma de vestidors, dormitoris i menjador laboral, espais d'emmagatzematge i logística, farmàcia hospitalària i esterilització, així com l'ordenació de l'espai exterior, que millorarà l'accessibilitat i incrementarà les places d'aparcament, completant la circulació rodada pel perímetre de l’edifici.