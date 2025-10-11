Successos
Una caravana bolcada a l’AP-7 a Banyeres del Penedès talla dos carrils i causa retencions de 2 km
L’accident, que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda, no ha causat ferits
Un accident a l’autopista AP-7, al terme municipal de Banyeres del Penedès, ha provocat aquest dissabte a la tarda retencions de més de dos quilòmetres en sentit sud, cap a Tarragona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
L’avís s’ha rebut a les 16.38 h, quan un turisme ha topat amb una caravana. A conseqüència de l’impacte, la caravana ha bolcat i ha quedat ocupant parcialment el segon i tercer carril de la via.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat sis dotacions, que han treballat en les tasques de retirada i desblocatge de la caravana per restablir la circulació. Segons han confirmat, no hi ha hagut persones ferides ni afectades.
Durant les tasques d’emergència, només ha quedat un carril obert en sentit sud, fet que ha provocat cues de més de dos quilòmetres. El Servei Català de Trànsit ha informat posteriorment que tots els carrils ja han estat reoberts i la circulació s’ha normalitzat progressivament.
Baix Penedès
Marta Omella