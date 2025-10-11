Mobilitat
Un accident a l’AP-7 a Banyeres del Penedès deixa només un carril obert i provoca 2 km de retencions
Aquest incident se suma a altres afectacions recents a l’AP-7, com l’incendi d’un turisme a Subirats i les cues provocades a Sant Sadurní
A l’autopista AP-7, a l’altura de Banyeres del Penedès, només hi ha un carril obert en sentit nord, cap a Barcelona, a causa d’un accident que està provocant uns dos quilòmetres de cua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
Els serveis d’emergència treballen a la zona per retirar els vehicles afectats i restablir la circulació amb normalitat.
Aquest incident se suma a altres afectacions recents a la mateixa via, com l’incendi d’un turisme a Subirats aquest matí. Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb una dotació després de rebre l’avís a les 11.17 h.
L’incendi del vehicle, situat a l’altura de Sant Sadurní d’Anoia, ha obligat inicialment a tallar dos carrils en sentit sud, provocant fins a 9 quilòmetres de cua que arribaven a Gelida, segons ha informat Trànsit. El foc ja està extingit i no hi ha persones afectades.
A hores d’ara, tots els carrils a Sant Sadurní estan reoberts i les retencions s’estan normalitzant, mentre que a Banyeres del Penedès es mantenen les restriccions de pas per l’accident en sentit nord.