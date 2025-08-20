Policial
L'incendi del càmping del Vendrell es va produir per la sobrecàrrega en un endoll d'una caravana
Els informes preliminars dels Mossos d'Esquadra descarten que la causa del segon incendi fos d'origen elèctric
Els informes preliminars dels Mossos d'Esquadra han determinat que l'origen del primer incendi al càmping Vendrell Platja el passat 11 d'agost va ser per una anomalia en la connexió elèctrica en una de les caravanes que hi havia al recinte. El foc, que es va declarar a les 03.17 hores va obligar a evacuar a 1.700 persones i el SEM va atendre a dues persones.
Els documents dels investigadors de la policia autonòmica determinen que aquella nit hi va haver una sobrecàrrega en un dels endolls de la caravana que va iniciar el foc, ja sigui pel seu mal estat o el d'algun cable.
Shaila Cid
Una hora més tard es va produir un segon incendi bastant apartat del primer, del qual els informes policials descarten que el seu origen sigui elèctric, ja que tot el cablejat estava en bon estat. Entre les hipòtesis de les causes d'aquest hi ha que hagués saltat alguna guspira de l'incendi inicial o inclús que alguna bombona que hi havia al càmping va explotar i va originar-lo. Segons confirmen policials a Diari Més, aquella nit es van sentir moltes explosions de bombones de butà que hi havia a les caravanes.
Els focs van afectar 17 parcel·les amb afectació diversa a caravanes, autocaravanes, tendes de campanya, material divers i 1 turisme. En aquell moment el càmping es trobava al 95% d'ocupació. Tot i que no hi va haver víctimes humanes, sí que va morir un gos que es trobava en una de les caravanes.
En l'incendi hi van treballar 10 dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat. En un primer moment, ja es parlava que el foc inicial s'hauria originat per un possible curtcircuit o sobretensió de la xarxa elèctrica.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre a dues persones: una per inhalació de fum i una altra per una crisi d'ansietat. Els afectats que estaven en estat lleu van rebre l’alta in situ. Un d'ells era menor.