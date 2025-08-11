Successos
Evacuen 1.700 persones en dos incendis en un càmping al Vendrell
Deu dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat en els dos focs i el SEM ha atés dues persones
Dues persones ateses pel SEM i 1.700 persones evacuades. Aquest ha estat el balanç de dos incendis que s'han declarat en un càmping aquesta matinada de dilluns al Vendrell. L'avís l'han rebut a les 03.17 hores i s'han desplaçat amb 10 dotacions terrestres al càmping Vendrell Platja.
Segons expliquen Bombers hi han hagut dos incendis al mateix recinte. El primer s'hauria originat en una caravana per un possible curtcircuit. Aquest s'ha desenvolupat i ha afectat unes 12 caravanes en 16 parcel·les. Minuts després s'ha produït un segon incendi una mica allunyat del primer, el qual ha afectat 2 caravanes i 1 turisme en 2 parcel·les. En total han cremat 17 parcel·les amb afectació diversa a caravanes, autocaravanes, tendes de campanya i material divers. Els dos incendis ja estan extingits.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per conéixer les causes de cada foc, ja que s'han produït en zones allunyades.
En arribar els bombers cremaven diverses caravanes amb un gran potencial. Aquests han fet l'extinció mentre realitzaven la recerca de possibles víctimes. Els bombers han optat per una estratègia defensiva per evitar que el foc es propagués. El càmping, que es trobava al 95% d'ocupació, s'ha evacuat completament i s'han descartat víctimes. Tot i això, sí que ha mort un gos, segons els responsables de la instal·lació.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a dues persones: una per inhalació de fum i una altra per una crisi d'ansietat. Els afectats que estaven en estat lleu han rebut l’alta in situ. Un d'ells era menor. La immensa majoria dels usuaris han pogut tornar a les seves parcel·les. Cap a les 9 h, el càmping ja ha recuperat l’activitat.
A hores d'ara, els bombers mantenen una dotació per prevenció i per ajudar en qualsevol cosa que necessitin usuaris i treballadors del càmping.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT per fer seguiment d'un incendi a diverses caravanes al càmping Vendrell Platja. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 49 trucades.
El regidor de Seguretat, Christian Soriano, ha explicat que «la ràpida intervenció de Bombers, Mossos d’Esquadra i Policia Local, amb el suport de Protecció Civil del Vendrell, ha estat clau per controlar ràpidament la situació i extingir l’incendi, que no ha causat danys personals».
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha agraït la ràpida intervenció dels serveis d’emergència i «ara, un cop extingit l’incendi, la preocupació és atendre les persones afectades per la pèrdua de béns materials i de documentació, i donar-los suport en el retorn a les seves residències o en la necessitat d’haver de fer reallotjaments en altres establiments turístics».