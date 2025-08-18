Societat
Uns veïns són de Tarragona i els altres de Barcelona: el carrer que divideix dues províncies
Els veïns d’un costat de la vorera pertanyen a Tarragona, mentre que els de l’altre costat, són de Barcelona
Al Baix Penedès, el carrer de les Dues Províncies, ubicada a Bellvei, presenta una particularitat geogràfica i administrativa única a Catalunya. Aquesta via no només separa dos municipis -Bellvei i Castellet i la Gornal-, sinó que també marca la frontera entre dues comarques -Baix Penedès i Alt Penedès— i dues províncies: Tarragona i Barcelona.
La singularitat d’aquest carrer es reflecteix en la vida quotidiana dels seus habitants. Els veïns d’un costat de la vorera pertanyen al municipi de Bellvei, a Tarragona, mentre que els de l’altre costat resideixen a Castellet i la Gornal, a Barcelona. Aquesta divisió administrativa pot traduir-se en diferències en els serveis públics, com l’educació i l’atenció sanitària, malgrat que ambdós grups comparteixen espai i vida diària.
Durant la pandèmia, aquesta divisió va cobrar rellevància pràctica. Les restriccions de moviment entre províncies van impedir a alguns residents travessar el carrer per accedir a serveis essencials, com botigues o correus, ubicats a la vorera oposada.
De fet, l'aleshores alcalde de Bellvei, Gerard Colet, va qualificar aquesta situació d’«absurda» i va advocar per aplicar el «sentit comú» en la interpretació de les restriccions. Per la seva part, l’alcalde de Castellet i la Gornal també va expressar la seva preocupació per la incoherència de la normativa en aquest context.