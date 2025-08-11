Successos
El càmping Vendrell Platja intenta recuperar la normalitat després dels dos incendis
S'han evacuat 1.700 persones i han cremat diverses caravanes i parcel·les
El càmping Vendrell Platja està intentant tornar a la normalitat després de la matinada tràgica d'aquest dilluns on s'han produït dos incendis que han provocat diverses destrosses a l'establiment. Com a conseqüència, s'han evacuat unes 1.700 persones, han cremat 17 parcel·les i han quedat afectades caravanes, autocaravanes, tendes de campanya i material divers. No hi ha hagut cap víctima entre els allotjats, tot i que sí que ha mort un gos, segons els responsables de la instal·lació.
Segons ha explicat el responsable de càmping, Ramon Orriols, el recinte està operant aquest dilluns al matí amb «relativa normalitat» i estan treballant per atendre les necessitats dels clients que han perdut les seves pertinences i poder-los reallotjar.
Baix Penedès
Evacuen 1.700 persones en dos incendis en un càmping al Vendrell
Shaila Cid
En una atenció als periodistes després que s’hagi pogut controlar la situació, Orriols ha indicat que les persones que han perdut les seves pertinences, com l’autocaravana o els béns personals, estan «molt afectades». El responsable del càmping ha indicat que hi ha una desena de caravanes i tendes afectades, sobretot de temporada, és a dir, campistes que lloguen la parcel·la per tot l’estiu.
Orriols ha assenyalat que els primers indicis apunten que l’origen del foc seria elèctric, si bé ha recalcat que hi ha una investigació en marxa i que cal esperar que conclogui per esclarir-ne les causes.
Els Mossos d'Esquadra són els encarregats de dur a terme la investigació per conéixer les causes de cada foc, ja que s'han produït en zones allunyades. Fonts policials apunten que els incendis s'haurien produït «de forma accidental per sobretensió de la xarxa», tot i que faltaria confirmar-ho amb totes les dades recollides durant la investigació.
El responsable del càmping també ha explicat que els vigilants de seguretat han detectat el foc i han alertat els campistes i els Bombers, que han arribat «molt ràpid», segons ha remarcat.
Els campistes «s’han autodesallotjat» en una evacuació que ha estat àgil en tractar-se d’un recinte obert, ha assegurat el responsable de les instal·lacions. Els usuaris han estat desallotjats fora del perímetre del càmping durant més de dues hores, atesos pels cossos de seguretat i emergències.
«Hem sortit com hem pogut»
Un d'aquests campistes, Sergio Gómez, ha descrit, en canvi, com un «despropòsit» el procés d'evacuació. «Hem sortit com hem pogut, no hi ha hagut un avís per part del personal del càmping, ens hem despertat amb les sirenes del camió de Bombers», ha afirmat en declaracions a la premsa.
Segons ell, el foc podria haver estat «una tragèdia gravíssima» perquè no estava clar el pla d'evacuació del càmping, ni hi havia sortides senyalitzades. Gómez ha assegurat que els mateixos campistes han despertat als hostes que seguien en els seus bungalous, en alguns casos estrangers que parlaven anglès o alemany i no estaven al cas de què estava passant.
Gloria López, una altra de les campistes evacuades, ha explicat que ha passat molts nervis. «Era un foc molt gran, sortia per sobre dels arbres», ha remarcat. Segons ella, els responsables del càmping «s'han portat molt bé» perquè «han vingut de seguida» i els han donat «mantes i aigua».
Malgrat això, López s'ha queixat que els Bombers han trigat «45 minuts a venir», i que a la zona dels focs «no hi havia boca d'incendis ni mànegues ni res, ni extintors».
Solidaritat en un restaurant del davant
Rafa Serrano, propietari de la Taverna Los Serrano, que està davant del càmping, ha explicat a la premsa que així que ha tingut notícia del foc ha decidit obrir l'establiment perquè els evacuats poguessin anar al bany, beure aigua o prendre's una coca-cola. «Hi havia nens, gent gran, amb baixades de sucre», ha dit. «Tenia 400 aigües i han volat totes, hem fet el que hem pogut», ha admès.
Segons Serrano, el seu nebot, que és mosso i estava fora de servei, ha ajudat en les tasques d'evacuació. «La majoria dels afectats són clients nostres, la gent estava molt afectada», ha afirmat.
El propietari de la taverna ha explicat que un gos que ha mort per les flames és precisament un dels que primer ha avisat del foc als campistes.