Reobre la Giralda de l’Arboç després d'un temps tancada

Després d’un període de tancament, una de les joies arquitectòniques més singulars del Penedès torna a obrir les seves portes al públic. Es tracta de la Giralda de l’Arboç una rèplica fidel de la que hi ha a Sevilla. Es va construir l’any 1908 i és un exemple fascinant del modernisme català amb influències andalusines i orientals.

Amb motiu de la reobertura, s’han programat visites guiades. L’objectiu és recuperar i posar en valor aquest patrimoni únic, tant per a la ciutadania local com per a visitants de tot Catalunya.

La iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Arboç, que aposta per dinamitzar el centre històric i impulsar el turisme cultural al municipi.

S'ofereixen visites el dissabte 19 i 26 de juliol, el dissabte 2, 9, 16, 23 i 30 d'agost, el dissabte 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2025. Del 19 de juliol fins al 27 de setembre hi ha una visita programada cada dissabte a les 12 h a un preu de 10 euros per persona (nens fins a 6 anys gratuït).