35 veïns i veïnes de l'Arboç ja s’entrenen per representar Catalunya al Grand Prix del Verano
El poble ha estat escollit per representar Catalunya a l’edició 2025 del popular programa de RTVE
L’Arboç es prepara per viure una experiència única aquest estiu: representarà Catalunya a l’edició 2025 del mític programa televisiu Grand Prix del Verano, emès per RTVE. Amb uns 5.700 habitants, el municipi del Baix Penedès serà el segon poble de la demarcació de Tarragona que hi participa, després del Perelló l’any 1996.
La participació no ha estat fruit de l’atzar. Tal com explica Alfons Ribas, regidor de Comunicació i responsable de la candidatura, «el 2023 vam preparar un vídeo molt treballat, mostrant la història, cultura i caràcter del poble, amb la participació de molta gent». Malgrat la qualitat de la proposta, aquell any no van ser seleccionats, un fet que va ser «una mica decebedor».
Tot i així, la productora del programa va quedar tan impressionada per la candidatura que els va encoratjar a tornar a presentar-se enguany, amb moltes opcions de ser escollits. Inicialment reticents per l’esforç que implicava, finalment l’Ajuntament es va decidir a repetir l’intent. I aquest cop, la trucada esperada va arribar: l’Arboç seria un dels 10 pobles participants a escala estatal.
Projecció i orgull de poble
«Participar en el Grand Prix és una gran oportunitat de promoció», afirma Ribas. «Estem parlant d’un programa que veuen milions de persones. És màrqueting directe pel poble: gastronomia, cultura, arquitectura... tot quedarà reflectit en el vídeo de presentació que ja s’ha gravat».
L’equip arbocenc
Per competir, l’Arboç ha format un equip de 35 participants (30 titulars i 5 suplents), tots escollits a través d’unes proves físiques basades en agilitat, força i equilibri. Els criteris establerts per aquesta selecció exigien un perfil esportiu, d’edats compreses entre els 18 i 40 anys, amb un equilibri entre homes i dones.
També hi participarà una representació de 100 persones com a públic, seleccionades mitjançant sorteig entre els inscrits. En total, el poble mobilitzarà unes 140 persones cap a Madrid per a la gravació, prevista per a principis de juliol. Segons els càlculs de l’organització, la seva emissió podria arribar a finals de juliol o principis d’agost, tot i que encara no hi ha data confirmada.
A banda dels participants, el programa també compta amb la presència de l’alcalde en una de les proves, una secció cultural i un “padrí famós” que es manté en secret fins al dia de la gravació.