Successos
S’aixeca el confinament als municipis afectats pel núvol tòxic de Vilanova
Es passa d’emergència a alerta però Interior avisa que es pot tornar a confinar si les condicions de fum i vent canvien
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat que s’ha aixecat ja el confinament de Vilanova i la Geltrú, Roquetes, Cubelles, Cunit i Calafell, decretat després de l’incendi a una fàbrica que ha provocat una columna de fum tòxic.
Després de disminuir la densitat del fum i de canviar el vent, els serveis d’emergència han decidit aixecar el confinament però mantenint «recomanacions» i «precaucions» a Vilanova i Roquetes, especialment per a persones delicades de salut.
A hores d’ara, Protecció Civil ha passat d’un estat d’emergència a un d’alarma, rebaixant-ne així el risc decretat, però tot i això, mantenen que es podria tornar a mesures de confinament si canvien les condicions de la columna de fum o la direcció del vent.
En roda de premsa aquest dissabte, Parlon ha afirmat que l’incendi està «estabilitzat» i que això els dona garanties per aixecar el confinament de Vilanova i la Geltrú, Roquetes, Cubelles, Cunit i Calafell. Ara bé, ha detallat que a Roquetes i Vilanova es mantenen recomanacions de precaució.
En concret, la consellera ha recomanat que les persones amb problemes de salut, els infants i la gent gran evitin romandre a l’exterior. Pel que fa a la resta de població, Parlon ha dit que cal evitar les activitats esportives a l’aire lliure, però que es pot fer «vida normal» al carrer.
El cap del cos de Bombers, David Borrell, ha apuntat que s’ha pogut aixecar el confinament perquè ha baixat «la intensitat» del fum, però que caldrà estar atents de la direcció del vent i de la seva intensitat, que pot canviar al llarg del dia i també durant la matinada. Això, segons ha avisat, pot provocar que s’hagin de reprendre algunes de les mesures de confinament, que es farien arribar als ciutadans a través de les alertes als mòbils.
«Volem parlar d’un confinament dinàmic, la nostra voluntat és facilitar al màxim la vida dels ciutadans, si veiem que hi ha perill decretarem confinament una altra vegada», ha advertit Borrell, que ha insistit que de moment el vent bufa cap a zones poc poblades, però que podria canviar de direcció.
Cap incident greu
Parlon també ha explicat que no hi ha hagut cap incident greu i que durant tot el desenvolupament del pla el 112 ha registrat 1099 trucades, la majoria de «caràcter informatiu». El SEM, per la seva banda, ha rebut un total de 58 alertes: 20 informatives i 38 per consultes sanitàries.
Les unitats del SEM han atès dues persones, una que ha estat traslladada en estat lleu al CUAP Antoni Abat, a Vilanova i la Geltrú, i una altra a qui li han donat l’alta in situ.