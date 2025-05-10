Successos
Illa diu que el desconfinament pel núvol tòxic és una «bona notícia» i insisteix en les recomanacions de precaució
El president del Govern agraeix les tasques dels serveis d'emergència i la col·laboració dels consistoris afectats
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el desconfinament en les poblacions afectades pel fum tòxic d'un incendi aquest dissabte una fàbrica de Vilanova i la Geltrú.
«Són bones notícies», ha dit Illa des de Tortosa, qui també ha insistit en què la població segueixi les recomanacions de precaució, sobretot les persones vulnerables com la gent gran i els infants.
D'altra banda, el president ha agraït les tasques dels serveis d'emergència i protecció civil «que treballen des de primera hora per revertir la situació», així com la col·laboració dels consistoris implicats i la població. «Han tingut un comportament molt cívic», ha conclòs.