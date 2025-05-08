Societat
La viral resposta d’un conegut restaurant del Vendrell a la ressenya d’un client
El comentari del client criticava el preu del menjar i el responsable del restaurant va respondre amb fermesa
Internet i les xarxes socials s’han convertit en un dels principals canals perquè els clients comparteixin les seves experiències en restaurants, ja sigui per destacar un bon servei o assenyalar allò que no va complir les seves expectatives. I cada vegada és més comú que els propis establiments responguin públicament a aquestes crítiques.
Un d’aquests intercanvis d’opinions ha captat l’atenció d’un usuari de la xarxa social X -abans Twitter-, i és que el popular perfil Soy Camarero ha compartit la ressenya d’un client i la contundent rèplica del restaurant implicat, D&M, ubicat al Vendrell. La publicació ha generat un gran enrenou entre els usuaris.
El comentari original del client criticava el preu del menjar, afirmant: “Per al que és, massa car tres entrepans i una hamburguesa amb begudes i patates, 54 euros, que en pessetes serien unes 9.000. Massa”.
Lluny d’ignorar la crítica, el responsable del restaurant va respondre amb fermesa i claredat: “Hola, José. Gràcies per la teva ressenya. Només una puntualització: no servim entrepans, sinó hamburgueses gurmet, com bé es veu en tots els llocs”.
El propietari també va aprofitar per posar en context el cost del menjar, indicant que va ser un sopar per a quatre persones: “És important esmentar que vau sopar quatre persones, la qual cosa fa que el preu sigui totalment raonable i perfectament comprensible. Tots sabem el que costen, avui dia, els productes i matèries primeres i els nostres preus estan en línia amb la qualitat que oferim”.
Sense deixar passar el detall nostàlgic de la comparació amb l’antiga moneda, va concloure amb un toc irònic: “Les pessetes van quedar enrere fa més de 20 anys, comparar els preus actuals no té cap sentit”. La resposta no ha tardat en fer-se viral, generant opinions dividides, però també destacant el creixent fenomen de la interacció entre restaurants i clients en plataformes digitals.