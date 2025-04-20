Societat
Un centenar de persones fan un minut de silenci per condemnar el feminicidi d'una veïna de Calafell
La consellera Menor afirma que la xacra de la violència masclista «hauria d'avergonyir» la societat
Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge a Calafell per fer un minut de silenci i condemnar el feminicidi d'una veïna de la ciutat.
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat que la xacra de la violència masclista «hauria d'avergonyir» la societat i ha insistit que el Govern seguirà treballant per donar una resposta a les víctimes en termes d'atenció, recuperació i reparació.
El presumpte autor dels fets va ser detingut a Constantí divendres, després que comuniqués a agents dels Mossos d'Esquadra que portava el cos de la víctima al maleter del cotxe.
La mostra de condol col·lectiu s'ha celebrat al punt de les dotze del migdia d'aquest diumenge a la plaça de Catalunya de Calafell, on residia la víctima. El minut de silenci ha comptat amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, així com la consellera Alícia Romero, l'alcalde Ramon Ferré i altres autoritats locals.
En una atenció posterior als mitjans de comunicació, la consellera Menor ha condemnat el feminicidi i ha traslladat el condol als familiars i amics de la víctima. Alhora, ha manifestat el compromís del Govern per acabar amb la vulneració de drets humans que suposa la violència masclista. La consellera no ha donat més detalls sobre el cas, que es troba en secret d'actuacions.
Per la seva part, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, s'ha sumat a la condemna enèrgica del feminicidi i ha apuntat que es tracta del «primer cas» de crim masclista a la localitat.
Ferré ha comentat que no tenen constància que la víctima fos usuària de serveis socials del municipi i ha compartit que el poble «encara no s'ha fet a la idea» dels fets. «Esperem que aquesta víctima que ha estat a Calafell sigui l'última, no només aquí, sinó de tot arreu i que s'erradiqui la violència d'una vegada per totes», ha afegit.
El presumpte autor dels fets es va entregar a una patrulla de Mossos
Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor dels fets a Constantí aquest divendres. L'home, de 43 anys i parella de la víctima, es va dirigir als agents mentre aquests feien suport policial a una grua a l'AP-7 i els va manifestar que portava el cos sense vida d'una dona al maleter del cotxe.
L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un homicidi. La Divisió d'Investigació Criminal de Tarragona s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret de les actuacions. En cas que es confirmi que els fets van tenir lloc a Catalunya, aquest seria el segon crim masclista de 2025 al país.