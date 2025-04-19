Successos
Confirmen que el cadàver que un home portava al maleter a Constantí és el de la seva parella
Els Mossos han detingut el sospitós, que es va entregar a l’AP-7 després d’haver comès presumptament un feminicidi a Castelló
El cadàver trobat el maleter del vehicle d’un home de 43 anys detingut pels Mossos d’Esquadra a l’autopista AP-7, a l’altura de Constatí, és el de la seva parella, per la qual cosa es tracta d’un nou cas de violència masclista. La víctima era veïna de Calafell.
Segons han informat els Mossos, l’home va ser detingut després que confessés els agents que portava el cos de la seva parella al maleter del seu cotxe, a la qual hauria matat a Castelló.
Els Mossos han informat aquest dissabte que el succés va tenir lloc a les 18:12 hores d’ahir quan una patrulla que estava donant suport a una grua a l’autopista AP-7 va veure com un vehicle es parava en aquesta via i el seu conductor i únic ocupant baixava del cotxe.
Fonts pròximes a la investigació han indicat a EFE que l’home es va adreçar llavors als policies i els va comunicar que portava al maleter el cos sense vida de la seva parella.
Els agents van comprovar llavors que, efectivament, al maleter hi havia el cos d’una dona amb signes de violència i a continuació van detenir l’home com a presumpte autor d’un homicidi.
Fonts dels Mossos han informat EFE que l’home es troba detingut en dependències policials mentre que el cos de la dona ha estat traslladat al Instituto Anatómico Forense de Tarragona perquè se li practiqui l’autòpsia.
La Divisió d’Investigació Criminal de Tarragona s’ha fet càrrec del cas, que és sota secret judicial.
El Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, per la seva part, ha assenyalat que està fent seguiment «d’un feminicidi a Castelló després que el presumpte assassí s’entregués a Constantí».