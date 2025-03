Aprovada la requalificació d'uns terrenys agraris per ubicar-hi el polígon Les Planes del Vent

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El ple de la Bisbal del Penedès ha donat llum verda a l'aprovació inicial del canvi d'ús d'agrari a agrari protegit, industrial i equipaments d'uns terrenys del municipi on s'hi ha d'ubicar el polígon logístic Les Planes de Vent. La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables dels sis regidors de Compromís per la Bisbal i el del PSC, els dos a l'equip de govern, mentre que l'oposició en bloc hi ha votat en contra.

El portaveu de la Bisbal Decideix, Martín Deluca, ha denunciat un «conflicte d'interès» perquè una parcel·la de les afectades és de la família de l'alcaldessa, Agnès Ferré, i una altra de la primera tinent, Judith Vidal. Maguy Antolín, de Tots Som la Bisbal, ha acusat Ferré de «corrupció».

Fa uns dies, el partit de l'oposició la Bisbal Decideix va aturar aquest tràmit en considerar que l'alcaldessa i la primera tinent d'alcaldia incorrien en un conflicte d'interessos perquè familiars seus tenien terres afectades per la requalificació. Després que la setmana passada el ple desestimés recusar l'alcaldessa, aquest dijous al matí ha tingut lloc el ple extraordinari. Un plenari tens, que s'ha hagut d'interrompre diverses vegades per les intervencions de persones del públic, i per les acusacions creuades entre els regidors de govern i els de l'oposició.

S'ha fet un pas més perquè es pugui construir el polígon logístic Les Planes del Vent a la Bisbal del Penedès amb l'aprovació inicial del canvi d'ús d'agrari a agrari protegit, industrial i equipaments dels terrenys afectats. L'alcaldessa ha defensat el projecte assegurant que «contribuirà al creixement de la comunitat i a la creació d'ocupació». Ha insistit que serà «l'últim parc empresarial del municipi» per l'actual equip de govern. «El futur de la Bisbal passa per respectar l'entorn i promoure el progrés», ha continuat.

«Conflicte d'interès»

Des de la Bisbal Decideix han explicat que dilluns passat el promotor privat del projecte va entrar en registre informació relacionada amb les parcel·les afectades i els propietaris corresponents. Segons Deluca, familiars de l’alcaldessa tenien un contracte de compravenda dels terrenys des del desembre de 2021.

Per això, consideren que Ferré ha «mentit» a la població, ja que ella havia dit en anys anteriors que no coneixia el projecte. «Fins quan ho preteníeu amagar», ha preguntat Deluca. «El conflicte d'interès s'agreuja, i la seqüència cronològica és encara més clara perquè vincularia directament famílies de la regidora i de l'alcaldessa amb els promotors», ha sentenciat.

Deluca ha assenyalat també que el polígon «destrossarà» l'entrada del poble i ha acusat el govern de «riure's de la gent». Finalment, ha preguntat a Ferré si vol ser «recordada» com «l'alcaldessa que va enganyar la població contínuament».

«Sí al progrés o a la seva butxaca?»

En la mateixa línia, la portaveu de Tots Som la Bisbal s'ha dirigit als regidors de govern per dir que «el voltor de la corrupció està sobrevolant els seus caps». Ha denunciat la «venda compulsiva de terrenys i vendes coaccionades i forçades» anys enrere, relacionades, suposadament, amb aquest projecte. «Sí al progrés i al futur, o a la seva butxaca?», ha etzibat contra l'alcaldessa.

També ha respost a l'argument del treball recordant que la majoria de les empreses logístiques contracten a través d'empreses de treball temporal que ofereixen condicions «precàries». Pel que fa a l'aprovació de les normes subsidiàries, ha comentat que s'hauria de fer a través del POUM.

95 hectàrees requalificades

Després d'aquesta aprovació, és la Generalitat amb els informes de diversos organismes qui s'haurà de pronunciar sobre la modificació de les normes subsidiàries. També s'obrirà un període per presentar al·legacions. Diversos grups ecologistes van avisar fa dues setmanes que si es tirava endavant, presentarien una denúncia a l'Oficina d'Antifrau.

Les Planes del Vent es vol construir a tocar del nucli urbà, a escassos metres, i en una extensió de terreny denominada els Masots on predominen els cultius en actiu d'oliveres i vinya. S'han requalificat un total de 95 hectàrees. En la majoria del sòl hi ha previst fer-hi naus, mentre que també es reserva un espai per una zona verda i per equipaments municipals.

Consulta

L'1 de setembre de 2024 es va celebrar una consulta popular sobre el canvi de classificació dels terrenys agraris per la construcció del nou polígon industrial. En tractar-se d'una iniciativa ciutadana, la votació era sectorial. Estaven cridats a les urnes uns 1.200 veïns del centre històric i el barri de la Miralba, dels 4.000 habitants del municipi. El 62,6% dels participants (432 persones) es van mostrar contraris al projecte, mentre que a favor es van emetre el 34,5% dels vots, 238 bisbalencs.