El ple de la Bisbal del Penedès desestima recusar l'alcaldessa per un presumpte conflicte d'interès

El ple de la Bisbal del Penedès ha desestimat recusar l'alcaldessa per un presumpte conflicte d'interès en relació amb l'expedient del polígon industrial de les Planes del Vent. Sense Agnès Ferré a la sala, el plenari va votar a favor de rebutjar la recusació amb quatre vots de Compromís amb la Bisbal - l'alcaldessa no podia votar- i un del PSC. Van votar en contra els dos edils de La Bisbal Decideix i els dos de Tots Som la Bisbal - Urbanizaciones Unidas.

L'equip de govern ha argumentat que els terrenys de la família de Ferré «són irrellevants» en el desenvolupament del polígon industrial i que «no hi ha cap conflicte d'interès» que impedeixi a l'alcaldessa «exercir les seves funcions».

La recusació a l'alcaldessa de la Bisbal de Penedès s'inicia el 5 de març amb l'escrit del regidor de La Bisbal Decideix, Martín Deluca, que alertava d'un possible conflicte d'interès d'Agnès Ferré en l'expedient per desenvolupar el polígon industrial les Planes del Vent. La secretaria municipal va emetre una nota jurídica considerant que l'escrit del regidor havia de ser tractat com una recusació formal, també a la tinent d'alcalde Judith Vidal.

Vidal, que va presidir el ple en el debat de la recusació a Agnès Ferré, va assenyalar els motius pels quals es va desestimar la recusació contra ella amb un decret de l'alcaldessa del 12 de març. D'una banda, la tinent d'alcalde va assenyalar que la nota registral presentada per Deluca va ser sol·licitada per Gepec-EdC i que no «hi figurava cap parent seu». També va aportar una nota registral per demostrar que el pare de la tinent d'alcalde no era el propietari d'una parcel·la afectada des del 2018.

En el debat sobre la recusació contra la batlle, el plenari va avaluar un informe presentat per Ferré, on s'argumenta que la seva família va adquirir la finca el 1997, molt abans que el Govern aprovés el Pla Territorial del Camp de Tarragona el 2010. També es detalla que la finca familiar «representa un 0,01536% del total dels terrenys a modificar», i es defensa que la proporció és «irrellevant i no significativa dins del conjunt del projecte». En l'escrit, l'alcaldessa defensa que és «imparcial» i que el seu vot en aquesta qüestió no suposa «una concurrència d'interessos privats en joc», mentre que desenvolupar un polígon industrial «té uns beneficis manifestos per al municipi».

En el plenari ordinari de març de la Bisbal del Penedès d'aquest dimarts, la regidora d'ERC Sílvia Montfort no hi va assistir per «motius laborals», però es va donar a conèixer la seva renúncia a l'acta de regidora.