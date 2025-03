L'Ajuntament de la Bisbal descarta que la batlle incorri en conflicte d'interès en el polígon industrial

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha emès un comunicat en el qual descarta que ni l'alcaldessa ni la primera tinent d'alcalde incorrin en cap conflicte d'interès pel projecte del polígon industrial de Les Planes del Vent. Un regidor de l'oposició va presentar documents acusant les dues membres del govern municipal d'aquest fet perquè familiars d'elles tenen algunes terres que formen part del projecte.

Segons el consistori, el polígon abastarà 956.599 metres quadrats, dels quals 736.885 seran urbanitzables. «La finca afectada, propietat de la família -de l'alcaldessa Agnès Ferré- és d'11.320m2 i representa un 0,01536% dels terrenys a modificar», ha argumentat l'ajuntament.

Paral·lelament, des de La Bisbal Decideix s'havia apuntat que la primera tinent d'alcalde, Judith Vidal, també podria incórrer en aquest supòsit perquè un familiar seu també tenia terres a la zona. Segons el govern local, Vidal ha presentat una nota registral en la qual s'apunta que el titular de la finca en qüestió no és familiar seu. «L'equip de govern denuncia públicament i reprova aquestes actuacions per part de la oposició, d'atacar les famílies dels càrrecs electes i els recorda que en política, no tot s'hi val. Tenim una oposició desesperada que utilitza la demagògia i la ficció per fer crispar als veïns del municipi», finalitza el comunicat.