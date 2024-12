El caos a la xarxa ferroviària marca el 2024 al Baix Penedès

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El caos a la xarxa ferroviària, amb l’estació de Sant Vicenç de Calders (El Vendrell) convertida en nus de comunicacions entre Tarragona i Barcelona des de l’octubre, ha estat una de les notícies més destacades del 2024 al Penedès. La situació ha desbordat l’R2 Sud, que ja estava molt saturada, mentre a l’R4 se succeeixen els talls per obres al Corredor Mediterrani.

L'accident greu d'una aixecadora de la Colla Vella dels Xiquets de Valls durant la diada de Sant Fèlix i la vaga dels treballadors de Prezero, també han estat notícies destacades.

Calafell i el Vendrell es preparen pel canvi climàtic

El 9 de gener municipis costaners enderroquen elements situats a primera línia de mar per fer les platges més resilients. Calafell retalla la plaça del Mil·lenari i el Vendrell retira algunes escales d’accés a la sorra, les quals havien quedat inservibles per l’increment del nivell de l’aigua. A la primavera, el temporal es cruspeix bona part del litoral penedesenc. Sitges, Vilanova i Cubelles comencen el pic de temporada turística d’estiu amb algunes platges sense restituir.

Accident durant la diada de Vilafranca

El 30 d’agost durant la diadia de Vilafranca una de les aixecadores de la Colla Vella dels Xiquets de Valls resulta ferida greu arran d’una caiguda des del capdemunt d’un 4 de 9 sense folre. La petita és evacuada en helicòpter a l’Hospital Sant Joan de Déu, on l’operen d’urgència per un traumatisme cranioencefàcil greu amb fractura. La menor es recupera bé i rep l’alta cinc dies després. El succés reobre el debat sobre la perillositat dels castells, per bé que la Coordinadora de Colles recorda que menys del 3% de les construccions tenen accidents.

Constitució de la comunitat de regants del Penedès

El 20 de setembre es constitueix oficialment la comunitat de regants del Penedès per buscar la supervivència de la vinya després d’anys de sequera acumulada. És la primera de Catalunya que es proveirà d’aigua regenerada. La Junta Constitutiva aplega més de 500 pagesos i propietaris de les 25.000 hectàrees de secà susceptibles de ser regades. Es crea un equip provisional per redactar els estatuts amb l’objectiu de sumar les adhesions del 60% del conreu -mínim exigit per la Generalitat-. La intenció és que el reg permeti abastir prop d’1.000 m3/hectàrea cada any.

Sant Vicenç de Calders, estació clau

L'1 d’octubre l’estació de Sant Vicenç de Calders, al Vendrell, es converteix en nus ferroviari entre Tarragona i Barcelona pel tall al túnel de Roda de Berà. Un macro dispositiu de busos canalitza els passatgers des del Camp de Tarragona. El caos esquitxa l’R2 Sud de Rodalies, on s’agreuja el col·lapse que ja vivia prèviament amb trens desbordats de passatgers a Cunit i Cubelles. A l’R4, les obres pel Corredor Mediterrani també comporten dispositius especials i expulsen passatgers cap a les línies de bus exprés per arribar a Barcelona. El bus entre Vilafranca i Barcelona queda saturat.

Els verds revaliden el títol al Concurs de Castells

El 6 d’octubre els Castellers de Vilafranca guanyen el XXIX Concurs de Castells de Tarragona. És la dotzena vegada que s’enduen en triomf en les últimes catorze edicions. Els verds descarreguen el 3 de 10 amb folre i manilles, i carreguen el 9 de 9 folrat, el 4 de 10 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre i agulla. L’altre gran favorit de la jornada, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, manté el frec a frec fins el final. Queda en segona posició després de descarregar el 4 de 9 net, i haver carregat el 4 de 9 amb l’agulla i el 4 de 10. El podia el completa la Jove Xiquets de Tarragona.

Vaga dels treballadors de Prezero

Des del 10 d’octubre els treballadors de Prezero que presten el servei de recollida de residus a l'Arboç, Llorenç del Penedès, Banyeres i Sant Jaume dels Domenys es declaren en vaga. Exigeixen actualitzar els salaris després de deu anys congelats i una millora de les condicions laborals i tècniques. El conflicte acumula muntanyes d’escombraries als quatre pobles, que decreten l’emergència sanitària. Superats els dos mesos de l’inici de la vaga, les parts segueixen enrocades.

Enderroc dàrsena Cubelles

27 de novembre Endesa enderrocarà parcialment la dàrsena de l’antiga central tèrmica de Cubelles. En una resolució avançada per l’ACN, la Direcció General de Polítiques del Litoral de la Generalitat conclou que fer un enderroc parcial és la solució menys lesiva pel futur del litoral, després que el Ministeri de Transició Ecològica es pronunciï en aquest mateix sentit. Es tanquen així tres anys de debat sobre el futur del dic. La previsió d’Endesa és començar les obres a mitjans 2025.