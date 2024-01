Enderroquen una part de la plaça del Mil·lenari de Calafell per recuperar espai pres a la platja

Aquesta setmana ha començat l’enderroc parcial de la plaça del Mil·lenari de Calafell, endinsada a la platja de Segur de Calafell. L’enderroc és una actuació d’emergència del Ministeri de Transició Ecològica després de constatar que la platja ha perdut quasi 100 metres les últimes dècades i que l’impacte de les onades podia provocar l’enfonsament de la plaça.

L’àrea enderrocada ocupa 800 m2 d’una plaça que en fa 8.000 i que des del 2002 serveix d’unió dels dos últims trams de passeig marítim que es van construir a Calafell. El regidor d’Ecologia Urbana, Aron Marcos, sosté que “cal retirar els elements rígids d’un sistema litoral que és dinàmic” i avisa que cal “pensar en l’escenari que hi haurà d’aquí a 50 anys fruit del canvi climàtic”.

L’enderroc parcial que ha començat ara té un pressupost de 80.000 euros i s’estima que estarà enllestit en menys d’un mes. És la segona actuació d’aquestes característiques que es fa a la costa de la demarcació de Tarragona per recuperar espai pres a les platges.

En el cas concret de Calafell, les obres iniciades ara són les primeres de diverses actuacions que l’Ajuntament preveu que caldrà fer a la zona de la plaça del Mil·lenari. El regidor ha ressaltat que “en cap cas s’està plantejant retirar tot el passeig marítim” però sí que ha defensat que cal “redissenyar-lo per fer que la platja sigui més resilient”. No ha precisat com i quan serien la resta de demolicions, però ha donat per fet que caldrà fer-ne: “No tenim calendaris però sí la determinació de fer-ho”.

“Des de l’Ajuntament estem estructurant solucions com l’enderroc parcial d’aquesta plaça perquè volem pensar a 50 anys vista en el marc d’un escenari de canvi climàtic al qual ens hem d’adaptar”, ha argumentat Marcos, que ha dit que “és necessari pensar en previsions de futur més àmplies que les que es tenien dècades enrere, quan el planejament urbanístic es feia amb una visió més curta”.

En aquest sentit, ha recordat que la plaça es va construir el 2002 com a punt d’unió dels dos últims trams de passeig que es van fer a Segur, sense preveure els efectes que podia tenir en la regressió de la platja. Marcos ha assenyalat que en aquesta zona s’havia fet una gran aportació de sorra deu anys abans de la construcció de la platja, el 1992, en una època en què calia caminar fins a 100 metres per arribar a l’aigua. Ara, l’aigua ja estava engolint mica en mica el formigó de la plaça. “Tard o d’hora s’hauria pogut esfondrar”, ha avisat Marcos.

El regidor ha apuntat que no és possible calcular quants metres de platja es podran recuperar amb l’enderroc de la plaça del Mil·lenari, però ha ressaltat que “és evident” que l’estructura estava erosionant el litoral. “Sota les rajoles que s’estan traient ara hi ha platja i aquesta es recuperarà”, ha afegit.

Marcos ha descartat aplicar en aquesta zona el sistema de recuperació dunar que sí que ha funcionat en altres trams de platja de Calafell, ja que de moment hi haurà pocs metres fins la vora de l’aigua. També ha remarcat que el perfil dels més de quatre quilòmetres de platges de Calafell també està fortament condicionat pels efectes en acumulació de sorra provocats del pantà de Foix, pels ports de Vilanova i Tarragona, i per la dàrsena de l’antiga central tèrmica de Cubelles.