L'Arboç decreta l'emergència sanitària per recollir la brossa després de 47 dies de vaga

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de l'Arboç ha decretat l'emergència sanitària per poder recollir les escombraries al municipi, després de 47 dies de vaga dels treballadors de l'empresa concessionària, Prezero, per un conflicte laboral amb la direcció.

Un cop ha elaborat l'informe de salubritat pertinent per poder prendre aquesta decisió, el consistori resta ara a l'espera de l'autorització del Departament de Treball per contractar de manera urgent una altra empresa que faci el servei. L'equip de govern municipal ha presentat tres denúncies, dues contra Prezero per la falta de recollida i falta de neteja i una altra contra el comitè de vaga per la reducció «arbitrària» de les hores de serveis mínims.

En un comunicat, l'Ajuntament subratlla que després de 47 dies de vaga dels treballadors de la recollida de residus i neteja viària la situació «s'ha desbordat i la salubritat està compromesa».

L'alcalde de l'Arboç, Joan Sans, ha lamentat que no hi ha «cap acostament ni voluntat de solució» per cap de les parts, i ha afegit que durant aquests dies hi ha hagut «diversos actes vandàlics» al municipi. Per tot plegat ha subratllat que l'Ajuntament «ha d'actuar per garantir el dret a la salut» del veïnat.

«Respectem el dret a la vaga, però els ciutadans no som els responsables ni els causants d'aquest conflicte i, en canvi, som les víctimes que en pateixen les conseqüències directes», ha reblat Sans.