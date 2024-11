L’Arboç denuncia sabotatges per impedir el servei mínim de recollida de residus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de l’Arboç denuncia públicament els actes vandàlics ocorreguts aquesta passada nit contra els vehicles de la recollida de residus i que han impedit que s’hagi pogut realitzar els serveis mínims estipulats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Els vehicles que estaven iniciant el servei de recollida aquesta passada nit han estat sabotejats amb les rodes punxades impedint que poguessin continuar realitzant el servei i deixant la brossa per recollir.

Des de l’Ajuntament han anunciat que es emprendran totes les accions legals que permeti la llei contra els responsables d’aquests actes vandàlics, per evitar que es tornin a repetir i per exigir el compliment dels serveis mínims per part de tots els implicats, cosa que no s’està fent.

També recorden que, tot i que respecten plenament el dret a la vaga, no toleraran més actes d’aquest tipus. El malestar de la població és evident i els problemes de salubritat en algunes zones comencen a ser preocupants.

Mentrestant es recorda que aquest conflicte és entre els treballadors de la recollida i l’empresa encarregada de prestar el servei. Des de l’Ajuntament s’estan estudiant totes les opcions possibles per revertir aquesta situació.