Usuaris de l’R2 Sud al Penedès i Garraf denuncien el col·lapse dels trens de primera hora

Usuaris de la línia de Rodalies R2 Sud al Baix Penedès i el Garraf mostren el seu malestar pel col·lapse dels trens que a primera hora uneixen l’estació de Sant Vicenç de Calders amb Barcelona. «Ahir va ser un desastre total», afirma un usuari a Cubelles, que assegura que el tall ferroviari a Roda de Berà està portant la línia al límit.

La percepció és que els trens van més plens perquè hi ha viatgers procedents de Tarragona que arriben a Sant Vicenç en bus i pugen al Rodalies en comptes d’esperar el servei regional semi-directe a Barcelona. Altres usuaris relaten que abans de l’estiu ja es va constatar una ocupació molt elevada, amb trens plens a vessar quan encara hi ha una desena de parades i més de 40 minuts fins arribar a Barcelona.

A l’andana de l’estació de Cubelles per agafar el tren en direcció nord pràcticament no hi quedava espai a tres quarts de vuit del matí d’aquest dimecres. Centenars de passatgers esperaven l’arribada del tren procedent de Sant Vicenç de Calders, molts expressaven el temor que es demorés o que estigués tan ple de gent que gairebé no poguessin pujar.

I és que diversos usuaris relaten que fa aproximadament cinc mesos que ha crescut el nombre de passatgers i lamenten que molts matins els trens són de composició curta o d’un sol pis, de manera que pràcticament no poden encabir tot el passatge a partir de Cunit i Cubelles.

La Judit explica que cada matí agafa el tren de les 7.44h i és sistemàtic «que la gent vagi de peu per a un recorregut de més de 40 minuts». «Podriem seure tots si incrementessin la freqüència, però al final sembla que ens haguem conformat», apunta.

Altres veïns de Cubelles denuncien que la situació ha empitjorat des d’ahir dimarts, arran de l’operatiu de transport extraordinari entre les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, el qual converteix l’estació de Sant Vicenç de Calders en nexe clau de les comunicacions amb Barcelona. Usuaris de l’R2 Sud de les estacions del Baix Penedès i Cubelles asseguren que els trens arriben més plens perquè molts viatgers procedents de Tarragona estan utilitzant aquesta línia en comptes de desplaçar-se a Barcelona amb un tren regional.

«Ahir va ser un desastre total: el tren va arribar ple a Cubelles i quasi no podem pujar, i a més al Prat es va estar 20 minuts aturats sense explicació», relata en Tomàs, que cada dia viatja amb el tren de les 8.44h fins a Barcelona per anar a la feina, on «sempre» arriba tard.

Prop seu, la Iris subscriu que el dispositiu de Sant Vicenç de Calders ha agreujat la situació de l’R2 Sud. Assegura que pateix crisis d’ansietat i lamenta que va haver d’esperar el següent comboi «perquè era impossible entrar». «No et podies moure allà dins», afegeix, tot criticant que sovint els trens siguin de composició curta i això comporti una ocupació límit.

Des de dins d’un d’aquests combois, la Sara, veïna de Cunit, defineix com «un horror» la situació que ha de viure cada matí: «Pot ser que no arribis puntual a la feina, o que hagis d’esperar sense explicacions o que acabis viatjant com sardines perquè no s’hi cap». Més enllà de l’efecte derivat de la incidència al Camp de Tarragona, sosté que «fa temps» que els combois de primera hora van saturats i exigeix més freqüència per desencallar aquesta situació.

La Susana, al mateix vagó, relata que viatja de Calafell a Barcelona i denuncia que el servei «és nefast». «No sé qui dirigeix els horaris, però és una vergonya que ningú s’atreveixi a donar una explicació», es queixa, i afegeix que «no és just que tothom hagi d’anar a treballar i estudiar de bon matí amb aquest nivell d’estrés».

Entre els usuaris consultats, a part de demanar més freqüència, en diversos casos reclamen a la Generalitat la creació d’una línia de bus exprés que uneixi Cubelles amb el centre de Barcelona. Reclamen un tracte igual que els veïns de Vilanova, Sant Pere de Ribes o Sitges, on sí que existeixen línies de bus directe amb la capital catalana.

La queixa per la saturació de l’R2 Sud l’han manifestat sistemàticament els ajuntaments de Cubelles i Cunit. Arran de la situació ferroviària al Camp de Tarragona, el consistori cunitenc ha reclamat a Renfe que incrementi el nombre de vagons de les expedicions i que els trens regionals procedents de Sant Vicenç facin parada a Calafell, Segur, Cunit i Cubelles per agilitzar el fluxe de passatgers d’aquest tram del corredor sud.