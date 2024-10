Cunit urgeix Renfe a ampliar el servei per evitar el col·lapse de l’R2 Sud durant les obres a Roda

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern de Cunit reclama a Renfe que ampliï el servei al corredor sud per evitar el col·lapse que aquest dimarts ha viscut la línia R2 Sud arran de les obres a Roda de Berà. Bona part dels usuaris que han arribat en bus alternatiu a Sant Vicenç de Calders procedents de Tarragona han optat per acabar el recorregut fins a Barcelona amb Rodalies en lloc del tren regional.

Això ha fet que els trens arribessin a Cunit en hora punta gairebé plens i que a Cubelles, la següent estació, ja no hi hagués seients lliures. El primer tinent d’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, demana doblar el nombre de vagons i que els regionals amb destí a Barcelona parin a totes les estacions fins a Vilanova, on l’oferta de transport és més àmplia.

Casañas ha apuntat que és «compensible» que molts usuaris procedents de Tarragona hagin pujat als trens de l’R2 Sud a Sant Vicenç de Calders degut a les presses del matí, «perquè segurament és el primer tren que han trobat i no han volgut esperar-se a la sortida del regional que els pertocava».

Això ha omplert els Rodalies més del previst, de manera que a la parada de Cunit -la tercera del recorregut- els usuaris gairebé no podien pujar. A la següent estació, a Cubelles, el volum de passatgers pràcticament impedia el tancament de portes dels trens.

«Al tram entre Sant Vicenç i Cubelles mereixem que els trens vagin bé i els usuaris puguin seure», ha reclamat Casañas. Per això ha sol·licitat formalment a Rodalies que dobli el nombre de vagons de cada expedició de l’R2Sud en hora punta. També demana que els trens regionals parin a Calafell, Segur, Cunit i Cubelles per ajudar a canalitzar el volum de passatgers d’aquestes estacions inicials.

Casañas ha dit que això resoldria part del col·lapse perquè els passatgers que pugen a Vilanova o a les següents estacions ja disposen de més servei de Rodalies, amb un tren cada 15 minuts. «Esperem poder garantir un servei digne», ha ressaltat.