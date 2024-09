Detenen tres homes al Baix Penedès per tràfic de drogues quan transportaven 1 kg d’haixix

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agentsdels Mossos d’Esquadra de la comissaria del Vendrell van detenir aquest passat dimecres a l’Arboç (Baix Penedès) tres homes de 36, 37 i 44 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

Els fets van succeir pels volts de les 14:30 hores durant un control de pas a l’altura del punt quilomètric 207,8 al terme municipal de l’Arboç, en sentit nord. En aquest control on hi participaven patrulles de seguretat ciutadana i de l’Àrea Regional de Trànsit, els agents van veure arribar un vehicle amb tres ocupants. En apropar-se a la seva posició, van decidir aturar-los per fer les escaients comprovacions.

Un cop al costat del vehicle, els mossos van constatar que de l’interior provenia una forta olor a haixix, motiu pel qual van decidir escorcollar els tres ocupants i el vehicle. En un amagatall especialment habilitat sota d’un dels seients hi van trobar fins a deu embolcalls que contenien aproximadament un quilo d’haixix.

Aquestes detencions s’emmarquen en la prevenció que els mossos fan al territori i que, entre d’altres, compten amb controls que es fan de forma recurrent per prevenir tot tipus de delictes.

Els agents van traslladar el vehicle a dependències policials i van detenir els tres homes, dos dels quals acumulen fins a una desena d’antecedents policials. Està previst que tots tres passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell en les properes hores.

