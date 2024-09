Detenen i expulsen del país a 13 delinqüents multireincidents de Tarragona, un vinculat amb el gihadisme

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional de la Brigada d’Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona, a través del seu Grup Operatiu d’Estrangers, han aconseguit expulsar del territori Schengen en el primer semestre de 2024 a 13 delinqüents multireincidents, que acumulaven un total de 76 detencions per delictes de diversa índole: delictes contra les persones (agressió sexual, maltractaments, amenaces, lesions greus, danys i segrest), delictes contra el patrimoni (violació de domicili, furt, robatori amb violència, robatori amb força, estafa i receptació), delictes de resistència, desobediència i atemptat a agent de l’autoritat, delictes contra el medi ambient i la salut pública (tràfic i cultiu d’estupefaents), delictes de falsedat documental i trencament de condemna.

Un dels individus va ser expulsat per suposar una amenaça greu per a la seguretat ciutadana i la seua col·laboració amb banda terrorista.

Un dels 13 expulsats havia estat condemnat per col·laboració amb banda armada/terrorista, per la qual cosa es va procedir a la seva expulsió del territori nacional per constituir una amenaça greu per a l’espai Schengen, tenint assenyalada una prohibició d’entrada de 10 anys.

El Grup Operatiu d’Expulsions, desenvolupa la seva tasca, centrant-se i focalitzant el seu esforç en aquells estrangers que a més de la seva situació irregular en territori nacional, acumulen un major nombre de detencions per fets penals, i és per això que en el primer semestre de l’any 2024 s’han iniciat un total de 77 expedients d’expulsió amb caràcter preferent i set de caràcter ordinari.

