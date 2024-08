Més Banyeres demana responsabilitat a l'alcalde Amadeu Benach

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup de l'oposició Més Banyeres ha demanat a l'alcalde Amadeu Benach «responsabilitat», arran de la decisió d'última hora de quedar-se al capdavant del consistori. Benach havia anunciat que deixaria el càrrec ja que estava «cansat».

Finalment, ahir Amadeu Benach va anunciar que es mantenia en el càrrec després de rebre la «petició expressa» de l'equip de govern i d'haver «repensat» la seva posició.

Més Banyeres assegura que «el govern d'un poble no és un joc, i aquesta maniobra de l'alcalde ha generat molts dubtes a la ciutadania». També expliquen que un cop van conéixer la notícia es van «posar a disposició per un govern d'unitat per tal de salvaguardar els interessos comuns de tots els habitants de Banyeres del Penedès davant el buit de poder de la renuncia de l'alcalde».

Des de la formació asseguren que «continuarem fent una oposició constructiva i en positiu, fiscalitzant l'acció de govern i defensant sempre el benefici i bé comú de tots».

Finalment, reclamen que si l'alcalde està cansat i no pot aguantar el ritme, «faci un pas al costat», ja que la funció de l'alcalde demana «força, determinació i energia i no volen que el poble de Banyeres del Penedès tingui un alcalde que no és capaç de mantenir la pressió que el dia a dia reclama».

