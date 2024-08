El Vendrell redueix el dèficit més d’un 140% en 11 anys i se situa en un 53,51% dels ingressos corrents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, va presentar públicament ahir les principals dades del Compte General del 2023, que es va sotmetre a dictamen de la Comissió informativa especial de Comptes el dimecres 21 d’agost. Aquest document és la radiografia completa de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament del Vendrell, així com també del Patronat Asil, d’Aigües del Vendrell, del Patronat de la Fundació Deu Font, d’El Vendrell Comunicació SL i de Prosceni El Vendrell SL.

Tal com va explicar el regidor d’Hisenda, el Compte General del 2023 és coherent amb la liquidació aprovada l’abril d’aquest any, que reflectia una despesa ordinària de 54,76 milions d’euros. Una altra de les dades destacades del Compte General és la del deute viu consolidat, que a 31 de desembre de 2023, se situava en un 53,51% (menys de la meitat del límit de deute previst per l’article 53 del Text refós de la Lleu Reguladora de les Hisendes Locals).

De fet, l’any 2021, El Vendrell va ser la capital comarcal amb el passiu per habitant més elevat de la demarcació amb 887 euros. L’ajuntament vendrellenc va tindre un deute de 34.017 milions d’euros. Tot i això, la capital del Baix Penedès ja estava reduint durant els darrers anys i, sobretot, després de la pandèmia el deute públic municipal. Una altra dada significativa que recull el Compte General és el període mitjà de pagament als creditors comercials, que el 2023 es va situar a 7,94 dies.

El regidor ha destacat que l’àrea més gran de despesa de l’ajuntament són els serveis públics bàsics, que representen el 42,79% de la despesa i que, segons les dades del Portal de Transparència de Catalunya el Vendrell, és el primer municipi de Tarragona entre 25.000 i 50.000 habitants en actuacions de protecció i promoció social i en serveis públics bàsics.

Ara, el Compte General del 2023 s’exposarà al públic durant el període de quinze dies i es procedirà a complir amb l’obligació de sotmetre’l a consideració del Ple de l’Ajuntament abans de l’1 d’octubre i remetre’l, abans del 15 d’octubre, al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya perquè el puguin auditar.

Respecte al 2024

Respecte al Compte General d’enguany, 2024, el regidor d’Hisenda, Baltasar Santos, destaca el bon ritme d’execució del pressupost que encara la tardor amb la mirada posada en la contínua millora de la seguretat ciutadana, en la transformació verda del municipi i en la posada en marxa del contracte de neteja viària al setembre que suposarà un punt d’inflexió important.

